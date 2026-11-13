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Economía
13 de noviembre de 2026 - 10:25

Che Róga Porã: ¿Qué deben saber los clientes de Ueno Bank? Esto informó la AFD

Gentileza MUVH
Gentileza MUVH

La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) informó qué pasará con los desembolsos pendientes de Ueno Bank y habilitó un canal exclusivo de comunicación para los clientes con créditos a través de ese banco. Aseguró que el programa sigue vigente. Sepa los detalles.

Por ABC Color
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La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) comunicó qué pasará con los desembolsos pendientes de Ueno Bank y habilitó un WhatsApp exclusivo para las familias con créditos a través de ese banco.

La entidad dijo que las nuevas solicitudes de Che Róga Porã se tramitan en los bancos, financieras y cooperativas habilitados.

Lea más: Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña

Dónde solicitar un crédito de Che Róga Porã

En un comunicado remitido la AFD asegura que el programa sigue vigente. Las personas interesadas pueden acudir a cualquiera de las entidades habilitadas para iniciar el trámite. Allí pueden consultar las condiciones del préstamo, los requisitos y qué documentos deben presentar.

“La página web del programa se mantiene como canal informativo para la ciudadanía”, aclaró la AFD.

Qué pasa con las cuotas de Che Róga Porã en Ueno Bank

La AFD explicó que trabaja con el equipo interventor para recuperar y administrar la cartera de créditos del programa que pasó por Ueno Bank. También revisa los casos de obras, desarrolladoras y desembolsos pendientes.

“Las familias que ya accedieron a un crédito mantienen las condiciones originalmente pactadas, incluidas las tasas de interés, los plazos y las cuotas establecidas en sus contratos”, señaló la AFD.

En esa línea, el BCP informó ayer jueves que los clientes de Ueno Bank están exonerados de los intereses moratorios de sus deudas por pago de préstamos o tarjetas de crédito. Eso incluye los créditos de la vivienda.

Lea más: Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres

Cuándo se harán los desembolsos pendientes de Che Róga Porã

Los beneficiarios recibirán los fondos pendientes, según las condiciones ya aprobadas, una vez que termine el proceso de resolución de Ueno a cargo del Banco Central del Paraguay (BCP).

La AFD informó que dará a conocer “qué entidad financiera administrará los créditos y cuáles serán los canales habilitados para la realización de los pagos”.

WhatsApp de Che Róga Porã para familias con créditos en Ueno Bank

El 0985 979450 es el número exclusivo de WhatsApp para consultas de familias con créditos de Che Róga Porã a través de Ueno Bank. Por esa vía, la AFD orienta a las familias e informa sobre el avance de cada caso.

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