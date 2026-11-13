Petropar baja precios de sus naftas y diésel

El Poder Ejecutivo y la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) anunciaron este viernes una reducción de 300 guaraníes por litro en los precios de los combustibles que comercializa la firma nacional en sus estaciones de servicio.

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Según anunció hoy en una conferencia de prensa el presidente de Petropar, William Wilka, la reducción de precios alcanza al diésel ‘Porâ’ (común) y a las tres naftas: ‘Kape’ (88 octanos), ‘Oikoite’ (93 octanos) y Aratiri (97 octanos).

Con el nuevo ajuste, efectivo desde hoy, los precios de los combustibles en estaciones de servicio de Petropar deberían ser los siguientes:

Tipo de combustible Nuevo precio (13 de noviembre de 2026) Diésel ‘Porâ’ G. 8.985 Nafta ‘Kape’ 88 G. 6.690 Nafta ‘Oikoite’ 93 G. 7.190 Nafta ‘Aratiri’ 97 G. 8.690

Wilka explicó que la reducción de precios fue posible porque “desde el mes pasado especialmente la gasolina mostró un comportamiento sostenido a la baja” en el mercado internacional.

Baja temporalmente el ISC del diésel

En paralelo, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, anunció que el presidente Pedro Alliana firmó hoy un decreto que ordena una reducción del 50 por ciento en el Impuesto Selectivo al Consumo del diésel, que estará en efecto hasta el 31 de diciembre.

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Las medidas anunciadas apuntan a “descomprimir los costos de la canasta básica familiar”, dijo el ministro Riquelme.