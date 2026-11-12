Gremios de transportes se manifiestan para exigir reducción del precio del combustible a G. 3.000 el litro

La constante suba del combustible obliga a los diferentes gremios que prestan servicios en grúas, volquetes, transporte escolares, plataformas, e incluso taxi a unirse ante el excesivo aumento del combustible en los últimos meses.

La queja es la baja de las ganancias de la prestación de sus servicios, y que como consecuencia repercute en la canasta familiar, despidos de empleados, e incluso en la difícultad de acceder a las arreglos mecánicos por la el bajo ingreso que les deja el trabajo que realizan.

Los manifestantes se encuentran apostados en distintos puntos del Central: desvío San Antonio (Acceso Sur); en la zona de Cuatro Mojones; en el Ex Aratirí; en la totonda de Itá; en camino Luque-Samber.

En el interior del país también se generan movilizaciones, específicamente en la zona de Coronel Oviedo, Hernandarias, Itapúa-Encarnación, y otros puntos.

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Como primera medida de fuerza los afectados realizan cierres de manera intermitente de media calzada en la zona del ex Aratirí dejando solo una calzada para el tránsito de los vehículos, y medios de transporte.