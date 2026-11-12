ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Nacionales
12 de noviembre de 2026 - 09:33

Gremios de transportes se manifiestan para exigir reducción del precio del combustible a G. 3.000 el litro

Gremios de transportes se manifiestan para pedir la reducción del combustible a G. 3000 el litro.
Gremios de transportes se manifiestan para pedir la reducción del combustible a G. 3000 el litro.Lucía González

Los grueros, volqueteros, así como gremios de transporte escolar, plataformas de Bolt e incluso taxi se unen en una manifestación pacífica en diferentes puntos de Central y el país para exigir al Gobierno la reducción del combustible a G. 3000 el litro.

Por Lucía González
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La constante suba del combustible obliga a los diferentes gremios que prestan servicios en grúas, volquetes, transporte escolares, plataformas, e incluso taxi a unirse ante el excesivo aumento del combustible en los últimos meses.

La queja es la baja de las ganancias de la prestación de sus servicios, y que como consecuencia repercute en la canasta familiar, despidos de empleados, e incluso en la difícultad de acceder a las arreglos mecánicos por la el bajo ingreso que les deja el trabajo que realizan.

Gremios de transportes se manifiestan para pedir la reducción del combustible a G. 3000 el litro.
Gremios de transportes se manifiestan para pedir la reducción del combustible a G. 3000 el litro.

Los manifestantes se encuentran apostados en distintos puntos del Central: desvío San Antonio (Acceso Sur); en la zona de Cuatro Mojones; en el Ex Aratirí; en la totonda de Itá; en camino Luque-Samber.

En el interior del país también se generan movilizaciones, específicamente en la zona de Coronel Oviedo, Hernandarias, Itapúa-Encarnación, y otros puntos.

Lea más: Soledad Núñez recibió US$ 7,2 millones de deuda: no hay combustible para recolección de basuras ni bacheo

Como primera medida de fuerza los afectados realizan cierres de manera intermitente de media calzada en la zona del ex Aratirí dejando solo una calzada para el tránsito de los vehículos, y medios de transporte.

Gremios de transportes se manifiestan para pedir la reducción del combustible a G. 3000 el litro.
Gremios de transportes se manifiestan para pedir la reducción del combustible a G. 3000 el litro.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Policiales
Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos
Ver más
03
Nacionales
Tadeo Rojas pagó más de G. 26.300 millones a proveedor amigo de Santi en plena crisis de Ueno
Ver más
04
Clima
Clima en Paraguay: ¿Dónde habrá lluvias y tormentas este jueves?
Ver más
05
Clima
Tormentas en Paraguay: amplían alerta de “tiempo severo” a 5 departamentos
Ver más

Te puede interesar