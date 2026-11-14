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Economía
14 de noviembre de 2026 - 06:00

Copaco: otros sindicatos respaldan a presidenta y piden que siga al frente de la estatal

Natalia Borgognon, presidenta de Copaco.
Natalia Borgognon, presidenta de Copaco, recibió el respaldo de varios sindicatos que destacan la regularización salarial y la recuperación de fondos embargados, y piden su continuidad al frente de la telefónica estatal.

Mientras el Sintraco exige explicaciones por las negociaciones con Nubicom y reclama la salida de la presidenta de Copaco, Natalia Borgognon, otros gremios respaldan su continuidad. Destacan la regularización de los salarios, la recuperación de fondos embargados y el inicio del pago a jubilados.

Por ABC Color
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Un grupo de sindicatos y gremios de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) manifestó su respaldo a la gestión de la presidenta de la estatal, Natalia Borgognon, y solicitó a las autoridades su confirmación en el cargo.

El pronunciamiento, suscrito por organizaciones como Sinattel, APACRT, AISTEL, Aprodec, Apitel, Grupo SOS Autoconvocados, ATT y C.C.C., se conoce en medio de cuestionamientos de otro sector de los trabajadores por las negociaciones de la telefónica con Nubicom, empresa vinculada al Grupo Vázquez, que utilizó las instalaciones de la estatal dejando una deuda.

El Sindicato de Trabajadores de Copaco (Sintraco) había pedido explicaciones sobre el acuerdo con la compañía y reclamado la salida de Borgognon, a quien vincula con el exministro del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.

En contrapartida, los gremios que respaldan a la titular de Copaco destacan que durante su administración se regularizó el pago de salarios, que se mantuvo al día durante siete meses consecutivos, luego de años de atrasos. También resaltan la recuperación de fondos que estaban retenidos por embargos judiciales y el inicio del proceso de pago a los jubilados de la institución.

Lea más: Copaco: funcionarios piden aclarar vínculo con Nubicom y exigen la salida de la presidenta

El documento menciona, además, el impulso de proyectos tecnológicos para reposicionar a la empresa estatal en el mercado de las telecomunicaciones y destaca las iniciativas de recuperación de las empresas públicas promovidas desde el Gobierno.

Funcionarios de Copaco respaldan la continuidad de Natalia Borgognon.
Funcionarios de Copaco respaldan la continuidad de Natalia Borgognon.

Defienden acuerdo con Nubicom

Alejandro Villamayor, secretario de Sinattel, sostuvo que los gremios valoran los avances de la administración de Borgognon y consideran que la presidenta debe continuar al frente de la telefónica estatal.

El dirigente señaló que la regularización salarial representa una tranquilidad para las familias de los trabajadores, luego de los atrasos que arrastraba la institución. También destacó la recuperación de fondos que permanecían retenidos en entidades bancarias por embargos judiciales.

Consultado sobre las negociaciones con Nubicom, Villamayor afirmó que, según la información que manejan, la empresa recibió el mismo tratamiento comercial que otros operadores de telecomunicaciones. Explicó que el acuerdo contempla el alquiler de espacios en las torres de Copaco.

Lea más: Nubicom llegó a instalar equipos en Copaco y dejó una deuda tras caída de Ueno Bank

Sin embargo, planteó un cuestionamiento sobre las condiciones para competir en el mercado. Señaló que Nubicom obtuvo una licencia para operar, mientras que Copaco también busca acceder a esa autorización y, según dijo, tuvo que enfrentar numerosas dificultades para conseguirla.

El representante sindical sostuvo que la telefónica estatal debería contar con las mismas oportunidades para ofrecer servicios y competir con otros operadores.

El dirigente insistió en que el respaldo a Borgognon responde a los resultados que, a criterio de los gremios, obtuvo durante su administración, y sostuvo que acompañarán cualquier denuncia si encuentran irregularidades.

Los sindicatos que firmaron el pronunciamiento pidieron a las autoridades confirmar a Borgognon en la presidencia del Directorio, con el argumento de que su continuidad permitirá sostener los avances administrativos, financieros y operativos de la empresa estatal.

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