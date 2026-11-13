Copaco: funcionarios piden aclarar vínculo con Nubicom y exigen la salida de la presidenta

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Copaco (Sintraco) presentó un pedido formal ante la Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco), presidida por Natalia Borgognon, para conocer los acuerdos comerciales con Nubicom Paraguay SA, ligada al Grupo Vázquez, y las operaciones financieras realizadas con Ueno Bank.

La nota fue presentada ayer y quedó registrada en la Mesa de Entrada de la telefónica estatal. El documento, firmado por el secretario general del gremio, Rolando Melgarejo, invoca la Ley N° 5282/2014, de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental.

El reclamo surge ante la preocupación de los trabajadores por las versiones sobre una eventual cesión de infraestructura de Copaco y de su filial celular Hola Paraguay SA (Vox) a operadores privados. El sindicato cuestiona la falta de explicaciones oficiales sobre las negociaciones con Nubicom y las condiciones en que se habrían desarrollado.

Esto mientras la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) abrió un sumario administrativo a Nubicom Paraguay SA por la transferencia de acciones sin autorización del ente regulador.

Melgarejo sostuvo que la presidenta de Copaco no informó a los trabajadores ni a la ciudadanía sobre el alcance de las gestiones con la empresa ligada al Grupo Vázquez, los compromisos asumidos o los beneficios que estas representarían para la empresa estatal.

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“La preocupación nuestra como representantes de los trabajadores es que en ningún momento la presidenta salió a aclarar o dar un informe como responsable de la compañía. Nos enteramos por algunos medios y no sabemos cómo se gestó el tema contractual ni en qué iba a beneficiar a la empresa”, manifestó.

Los seis puntos del pedido de información

El sindicato solicita que Copaco entregue, en formato papel, los documentos e informes relacionados con Nubicom y Ueno Bank.

Entre los requerimientos figuran copias completas de los convenios, contratos y cartas de intención firmados con Nubicom, con indicación de las fechas, los objetos, los plazos de vigencia y los montos involucrados. También pide un detalle de los servicios contratados o prestados entre ambas empresas y el grado de cumplimiento de las obligaciones asumidas.

El gremio exige, además, documentos sobre acuerdos que hayan sido modificados, rescindidos o dejados sin efecto, así como notas técnicas e informes internos relacionados con el vínculo comercial u operativo con Nubicom.

Los otros dos puntos apuntan directamente al sistema financiero. Sintraco solicita información sobre los acuerdos comerciales, financieros o contractuales celebrados con Ueno Bank, además del estado detallado de los fondos, depósitos, pagos y transferencias que Copaco haya mantenido o realizado mediante cuentas de recaudación e instrumentos financieros de esa entidad.

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Apuntan a Villate y exigen destitución de Borgognon

En sus declaraciones con ABC, Melgarejo responsabilizó al exministro del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, de impulsar las gestiones relacionadas con Nubicom y de promover, según su denuncia, la utilización de infraestructura y frecuencias de la telefónica estatal en beneficio de operadores privados.

El dirigente sindical sostuvo que existió una articulación entre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Copaco y Nubicom, y acusó al exsecretario de Estado de estar detrás de esas gestiones.

“Pedimos la salida de la presidenta porque tiene vínculos directos con el exministro Gustavo Villate, de quien estamos más que seguros fue el propulsor que gestó este movimiento de Nubicom entre Conatel y Copaco para que se utilice nuestra infraestructura”, afirmó.

A raíz de estos cuestionamientos, el gremio anunció que solicitará al presidente de la República, Pedro Alliana, la remoción de Borgognon de la presidencia de Copaco.

Los trabajadores consideran que la titular de la empresa debe responder por las negociaciones con Nubicom y explicar qué compromisos se asumieron respecto de los activos y la infraestructura de la compañía estatal.

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También reclaman aclaraciones sobre fondos en Ueno Bank

La situación de los recursos financieros de Copaco en Ueno Bank constituye otro de los puntos incluidos en el pedido de información. El sindicato cuestiona que, pese a la situación económica y operativa de la telefónica estatal, no se conozca públicamente cuánto dinero habría mantenido en la entidad bancaria ni cuál fue el destino de esos recursos.

“En la situación en la que está la compañía hoy, independientemente de la cantidad del monto, no sabemos cómo quedó ese movimiento. Por eso pedimos una aclaración a la ciudadanía sobre si hay depósitos de Copaco en Ueno y por qué montos”, expresó Melgarejo.

El sindicato aguarda una respuesta oficial de la presidencia de Copaco y advierte que seguirá reclamando explicaciones sobre las decisiones administrativas, financieras y comerciales que comprometen el patrimonio de la empresa pública.