Nubicom llegó a instalar equipos en Copaco y dejó una deuda tras caída de Ueno Bank

Nubicom Paraguay SA, empresa vinculada al Grupo Vázquez y adjudicataria de una licencia para operar tecnología 5G, ya dejó una deuda en la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), donde llegó a instalar equipos en una de las torres de la estatal y tenía previsto ampliar su presencia a otros sitios de la telefónica estatal.

Tras la caída de Ueno Bank, la firma dejó de responder por lo que Copaco decidió desconectar los equipos y suspender las nuevas instalaciones previstas de la compañía en la torres de la estatal. Asimismo, le canceló los servicios de telefonía a todas las empresas ligadas al Grupo Vázquez.

Así lo confirmó Gilles Demars, gerente general de Copaco, quien detalló que la deuda de Nubicom asciende a unos G. 29 millones, correspondientes al alquiler de una torre y a un servicio de troncal IP. La empresa estatal emitió facturas por los servicios prestados y, ante la falta de pago y el escenario generado tras la caída de Ueno, resolvió cortar la prestación.

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La situación se suma a las denuncias realizadas por funcionarios de Copaco, quienes alertaron sobre un supuesto plan para entregar a Nubicom la infraestructura de Vox y, posteriormente, facilitarle el control de ambas empresas públicas. Según estas denuncias, las estructuras tecnológicas de las dos compañías están conectadas y entrelazadas, por lo que el ingreso a una de ellas podría abrir el camino para avanzar sobre la otra.

Los trabajadores de la estatal también señalaron que se habría eliminado la Gerencia de Tecnología e Información de Copaco, dependencia en la que funciona la central de facturación, lo que, según su interpretación, habría facilitado el supuesto esquema. Apuntaron además a decisiones que, según denunciaron, eran manejadas por la entonces presidenta de Copaco, Natalia Borgognon, y el exministro del Mitic Gustavo Villate, sin autorización del Directorio.

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El vinculo de Copaco con Nubicom, que está por perder su licencia a través de un sumario

Sin embargo, Demars sostuvo que el vínculo contractual con Nubicom solo se limitó al alquiler de espacio en una torre y a la provisión de troncal IP. Negó que la empresa haya contratado la utilización de toda la infraestructura de Copaco o la interconexión de frecuencias.

El gerente explicó que Nubicom alquiló espacio en una torre de Copaco, ubicada en Central 2, donde instaló sus propios equipos de radiobase. La estatal emitió una primera factura en octubre y otra en noviembre. Ante la situación financiera de la empresa, tras la caída de Ueno, y la falta de respuesta, resolvió dar de baja los servicios.

Demars precisó que los equipos siguen físicamente instalados, pero fueron desconectados para evitar que continúen consumiendo energía eléctrica, cuyo costo terminaba siendo absorbido por Copaco.

La administración también analiza, a través de su departamento jurídico, si tiene atribuciones legales para retener los equipos hasta que Nubicom cancele la deuda. Según el gerente, se trata de aparatos cuyo valor oscila entre US$ 30.000 y US$ 100.000.

El monto pendiente ronda los G. 29 millones, según Demars. El gerente aclaró que la deuda incluye la facturación de octubre y noviembre. No obstante, afirmó que la empresa decidió anticiparse ante la falta de respuestas de Nubicom y el escenario que dejó la caída de Ueno Bank.

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Nubicom buscaba ingresar a otros seis sitios de Copaco

La presencia de Nubicom en Copaco podía extenderse a otros puntos. Demars indicó que la empresa había identificado seis sitios de la estatal en Asunción para instalar sus equipos. Sin embargo, solo llegó a ingresar a Central 2.

En los otros lugares se realizaron relevamientos para determinar las adecuaciones necesarias antes de montar las radiobases. Incluso, la empresa había solicitado nuevas visitas técnicas para avanzar con las instalaciones durante esta semana, pero Copaco decidió suspenderlas.

El gerente explicó que la estatal optó por proteger sus activos y evitar nuevas obligaciones con una firma cuya capacidad de pago estaba en duda. Señaló que el alquiler de torres constituye una fuente de ingresos importante para Copaco, especialmente al cierre del año, cuando esos recursos ayudan a financiar inversiones y compromisos como el pago de aguinaldos.

Como referencia, mencionó que el alquiler mensual de una torre en el mercado oscila entre US$ 1.000 y US$ 1.500, dependiendo de las condiciones y los equipos que se instalen.

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Niega que hayan contratado toda la infraestructura

Consultado sobre las denuncias de funcionarios respecto a un supuesto plan para que Nubicom utilizara la infraestructura de Vox y Copaco de manera conjunta y conectara sus frecuencias, Demars fue categórico: “No, eso no se puede”, respondió.

Explicó que cada operadora tiene sus propias radiobases, que funcionan en las frecuencias asignadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Copaco, según detalló, alquila espacio físico en sus torres, pero no transfiere el control de sus equipos ni de las frecuencias de operación.

“Cada radiobase funciona en la frecuencia que tiene cada uno. Cada uno es dueño de su radiobase y nosotros lo que alquilamos es solamente la torre y, si la operadora necesita, la fibra que llega hasta la torre”, explicó.

Añadió que Nubicom también había solicitado un presupuesto para utilizar fibra óptica como conexión de sus equipos, pero ese servicio no llegó a contratarse con Copaco. Según indicó, tenía entendido que la firma consiguió esa prestación a través de Teisa, otro proveedor de internet.

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Conatel abrió sumario tras las denuncias

Conatel abrió recientemente un sumario administrativo a la empresa Nubicom Paraguay SA por la transferencia de acciones sin autorización del regulador. Fue recién tras la caída de Ueno Bank.

La firma había obtenido una licencia para operar tecnología 5G, pero el organismo todavía no canceló esa habilitación. El procedimiento administrativo se suma a los cuestionamientos sobre los vínculos empresariales de Nubicom con el Grupo Vázquez, cuyo despliegue estaba siendo financiado por Ueno Bank.

Mientras tanto, Copaco busca evitar que la relación comercial con la empresa privada termine generándole nuevas pérdidas. Además de desconectar los equipos y frenar las visitas a otros sitios, la estatal analiza cómo recuperar el dinero pendiente.

Demars señaló que Copaco también había prestado servicios de telefonía fija a otras empresas del Grupo Vázquez, entre ellas Ueno Bank, ITTI, Vinanzas, Hepar y Nubicom. Afirmó que esos servicios estaban pagados hasta entonces, pero que la estatal ya inició el bloqueo de las prestaciones ante el riesgo de nuevos incumplimientos.