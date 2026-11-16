Uno a uno: la situación de todos los detenidos por el caso Ueno Bank

El descalabro de Ueno Bank se divide en dos causas que están entrelazadas pero son llevadas adelante por equipos fiscales diferentes.

El caso que involucra a los directivos de Ueno

La primera investigación (causa 89/2026) apunta a una estructura encabezada por los directivos del Grupo Vázquez, el conglomerado que era dueño del banco. Abarca el colapso de la entidad financiera y el fraude corporativo. En este causa, hasta el momento están detenidas 10 personas.

Lea más: “¿Cómo llegué hasta aquí?” El libro que lee Miguel Vázquez en el ex Tacumbú

Miguel Vázquez

Miguel Vázquez era el vicepresidente 1.º de Ueno Bank, presidente del Grupo Vázquez y beneficiario final de toda la operación.

Vázquez está imputado por:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

lesión de confianza,

conducta indebida en situaciones de crisis,

violación del deber de llevar libros de comercio,

estafa agravada,

lavado de activos,

asociación criminal

y conducta conducente a la quiebra.

Cuenta con prisión preventiva y guarda reclusión en el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú)

César Manuel Astigarraga Lambaré

Presidente de ITTI y considerado el “número dos” de Miguel Vázquez. Está imputado por:

lavado de activos,

estafa agravada,

conducta indebida en situaciones de crisis,

lesión de confianza

y asociación criminal.

Cuenta con prisión preventiva y si bien aún se encuentra en el departamento de Judiciales de la Policía Nacional, debe pasar también a la excárcel de Tacumbú.

Juan Manuel Gustale

Juan Manuel Gustale, para sus amigos “Juanchi” era presidente de Ueno Bank S.A. Está imputado por:

lesión de confianza,

conducta indebida en situaciones de crisis,

violación de llevar libros de comercio,

estafa agravada,

lavado de activos

y asociación criminal.

Cuenta con prisión preventiva y está recluido en el exTacumbú.

Alejandro Gómez Abente

Director titular de Ueno Bank. Está imputado por los mismos cargos ampliados que los anteriores, incluyendo estafa agravada, lavado de activos y asociación criminal. Cuenta con prisión preventiva y se encuentra en el exTacumbú.

Diego Fernando Duarte Schussmuller

Director titular de Ueno Bank y vicepresidente 1.º de Ueno Seguros. Imputado por los mismos cargos ampliados que los otros directivos incluyendo estafa agravada, lavado de activos y asociación criminal. Se determinó que guarde prisión preventiva en el CNP.

Julio Daniel Rey Fernández

Exvicepresidente 2.º de Ueno Bank. Imputado por los mismos cargos ampliados que el resto de los directivos incluyendo estafa agravada, lavado de activos y asociación criminal. Cuenta con prisión preventiva y también está en ex-Tacumbú.

Miguel Ángel Almada Frutos

Exsíndico titular de Ueno Bank. Está imputado por los mismos cargos ampliados que sus compañeros incluyendo estafa agravada, lavado de activos y asociación criminal. A diferencia de los demás directivos, cumple con la prisión preventiva en la Penitenciaría Regional de Emboscada.

Diana Leticia Mongelós González

Vicepresidenta 2.ª de Ueno Bank. Está imputada por los mismos cargos ampliados incluyendo estafa agravada, lavado de activos y asociación criminal. Fue beneficiada con la medida alternativa del arresto domiciliario con el uso de tobillera electrónica.

Mariana Torres Rubiani

Exdirectora titular de Ueno Bank. Imputada por los mismos cargos ampliados, incluyendo estafa agravada, lavado de activos y asociación criminal. También fue beneficiada con el arresto domiciliario y el uso tobillera electrónica.

Andrea María José Benítez García

Jefa de operaciones en Ueno Casa de Bolsa S.A. Está imputada por frustración de la persecución y ejecución penal luego de que fuera descubierta destruyendo documentos en la sede de la entidad. Cuenta con prisión preventiva y por el momento, permanece en el Departamento de Judiciales Femenino y posteriormente, deberá ser trasladada al Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (Comple) de Emboscada.

Cabe mencionar que otros 18 directivos y representantes de empresas vinculadas también están imputados pero pueden -por ahora- afrontar el proceso en libertad.

El caso que involucra a Santiago Peña

La segunda investigación (Causa 92/2026) se centra en las responsabilidades políticas y penales del exmandatario, Santiago Peña y otras autoridades del ente regulador (BCP) dentro de ese esquema. En este causa, hasta el momento están detenidas 7 personas.

Lea más: De sala histórica a gimnasio: los privilegios de Peña en su reclusión

Santiago Peña Palacios

Expresidente de la República destituido el 6 de noviembre por Juicio Político y señalado en la imputación como “jefe de la estructura”. Está imputado por:

lesión de confianza,

administración en provecho propio

y asociación criminal.

Cuenta con prisión preventiva y está recluido en el Regimiento Escolta Presidencial.

Carlos Carvallo

Expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) y de la entonces financiera Ueno. Está imputado por:

lesión de confianza,

producción inmediata de documentos públicos de contenido falso,

y asociación criminal.

Cuenta con prisión preventiva y permanece en la Agrupación Especializada.

Holger Insfrán

Superintendente de Bancos del BCP (hasta su detención). Imputado por:

lesión de confianza

y asociación criminal.

Cuenta con prisión preventiva en la Agrupación Especializada.

Marco Aurelio González

Exmiembro del Directorio del BCP. Imputado por:

lesión de confianza,

asociación criminal,

producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso.

Cuenta con prisión preventiva en la Agrupación Especializada.

Liana Caballero Krause

Exmiembro del Directorio y expresidenta interina del BCP. Imputada por:

lesión de confianza

y asociación criminal.

Cumple prisión preventiva y por el momento, permanece en el Departamento Judicial Femenino.

Miguel Ángel Mora

Exmiembro del Directorio y expresidente interino del BCP. Imputado por:

lesión de confianza

y asociación criminal.

Cuenta con prisión preventiva y también se encuentra en Agrupación Especializada.

Aldo Javier Rodríguez González

Director jurídico del BCP (hasta el momento de su detención). Imputado por:

lesión de confianza,

producción inmediata de documentos públicos de contenido falso,

uso de documentos públicos de contenido falso

y asociación criminal.

Le dictaron prisión preventiva y debe pasar a la Agrupación Especializada.

Existen otras autoridades que por el momento están siendo investigadas y el Ministerio Público no determinó su imputación. Ese es el caso del exministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos.