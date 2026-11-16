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Nacionales
16 de noviembre de 2026 - 11:09

Uno a uno: la situación de todos los detenidos por el caso Ueno Bank

Directivos y jefes de Ueno Bank y empresas vinculadas, tras ser detenidos por la Policía.
Directivos y jefes de Ueno Bank y empresas vinculadas, tras ser detenidos por la Policía.

Hasta el momento, son 17 personas privadas de libertad por el caso Ueno Bank y el que atañe al ex presidente de la República Santiago Peña. Este es el detalle de la situación procesal de cada uno.

Por Luis Ríos
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El descalabro de Ueno Bank se divide en dos causas que están entrelazadas pero son llevadas adelante por equipos fiscales diferentes.

El caso que involucra a los directivos de Ueno

La primera investigación (causa 89/2026) apunta a una estructura encabezada por los directivos del Grupo Vázquez, el conglomerado que era dueño del banco. Abarca el colapso de la entidad financiera y el fraude corporativo. En este causa, hasta el momento están detenidas 10 personas.

Lea más: “¿Cómo llegué hasta aquí?” El libro que lee Miguel Vázquez en el ex Tacumbú

Miguel Vázquez

Miguel Vázquez era el vicepresidente 1.º de Ueno Bank, presidente del Grupo Vázquez y beneficiario final de toda la operación.

Vázquez está imputado por:

  • lesión de confianza,
  • conducta indebida en situaciones de crisis,
  • violación del deber de llevar libros de comercio,
  • estafa agravada,
  • lavado de activos,
  • asociación criminal
  • y conducta conducente a la quiebra.

Cuenta con prisión preventiva y guarda reclusión en el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú)

Hombre con camiseta negra y abrigo oscuro de pie, mientras un oficial de policía en uniforme lo sostiene por el hombro.
Federico Miguel Vázquez Villasanti, dueño de Ueno Bank, preso en el Centro Nacional de Prevenidos del barrio Tacumbú de Asunción.

César Manuel Astigarraga Lambaré

Presidente de ITTI y considerado el “número dos” de Miguel Vázquez. Está imputado por:

  • lavado de activos,
  • estafa agravada,
  • conducta indebida en situaciones de crisis,
  • lesión de confianza
  • y asociación criminal.

Cuenta con prisión preventiva y si bien aún se encuentra en el departamento de Judiciales de la Policía Nacional, debe pasar también a la excárcel de Tacumbú.

Hombre con barba y cabello rizado, vestido con camiseta negra, esperando en dependencia policial con expresión tranquila.
César Manuel Astigarraga Lambaré

Juan Manuel Gustale

Juan Manuel Gustale, para sus amigos “Juanchi” era presidente de Ueno Bank S.A. Está imputado por:

  • lesión de confianza,
  • conducta indebida en situaciones de crisis,
  • violación de llevar libros de comercio,
  • estafa agravada,
  • lavado de activos
  • y asociación criminal.

Cuenta con prisión preventiva y está recluido en el exTacumbú.

Juan Manuel Gustale con camisa de cuadros, serio, frente a un oficial de policía en uniforme táctico y chaleco.
Juan Manuel Gustale se presenta ante un oficial de policía en el marco de su imputación.

Alejandro Gómez Abente

Director titular de Ueno Bank. Está imputado por los mismos cargos ampliados que los anteriores, incluyendo estafa agravada, lavado de activos y asociación criminal. Cuenta con prisión preventiva y se encuentra en el exTacumbú.

Alejandro Gómez Abente en camiseta azul junto a un policía con chaleco táctico en comisaría, ambos de pie en ambiente serio.
Alejandro Gómez Abente fue arrestado por la Policía en el marco de una imputación contra Ueno Bank.

Diego Fernando Duarte Schussmuller

Director titular de Ueno Bank y vicepresidente 1.º de Ueno Seguros. Imputado por los mismos cargos ampliados que los otros directivos incluyendo estafa agravada, lavado de activos y asociación criminal. Se determinó que guarde prisión preventiva en el CNP.

Diego Fernando Duarte con camisa azul y un policía en uniforme negro, ambos en una sala sobria con mesa y silla.
Diego Fernando Duarte

Julio Daniel Rey Fernández

Exvicepresidente 2.º de Ueno Bank. Imputado por los mismos cargos ampliados que el resto de los directivos incluyendo estafa agravada, lavado de activos y asociación criminal. Cuenta con prisión preventiva y también está en ex-Tacumbú.

Julio Daniel Rey Fernández con camiseta blanca que dice 'BOSS' y un oficial de policía en uniforme oscuro, en un ambiente cerrado.
Julio Daniel Rey Fernández aparece junto a un oficial de policía tras su imputación en la sede judicial.

Miguel Ángel Almada Frutos

Exsíndico titular de Ueno Bank. Está imputado por los mismos cargos ampliados que sus compañeros incluyendo estafa agravada, lavado de activos y asociación criminal. A diferencia de los demás directivos, cumple con la prisión preventiva en la Penitenciaría Regional de Emboscada.

Miguel Angel Almada en camisa blanca, junto a un oficial con uniforme negro de la Policía Nacional en entorno formal.
Miguel Angel Almada y un oficial de la Policía Nacional

Diana Leticia Mongelós González

Vicepresidenta 2.ª de Ueno Bank. Está imputada por los mismos cargos ampliados incluyendo estafa agravada, lavado de activos y asociación criminal. Fue beneficiada con la medida alternativa del arresto domiciliario con el uso de tobillera electrónica.

Diana Leticia Mongelós González con abrigo morado y camiseta gris, de pie con expresión seria en un entorno institucional.
Diana Leticia Mongelós González

Mariana Torres Rubiani

Exdirectora titular de Ueno Bank. Imputada por los mismos cargos ampliados, incluyendo estafa agravada, lavado de activos y asociación criminal. También fue beneficiada con el arresto domiciliario y el uso tobillera electrónica.

Mariana Isabel Torres Rubiani, con camiseta negra, mira a la cámara en entorno serio con telón que muestra símbolos de justicia.
Mariana Isabel Torres Rubiani

Andrea María José Benítez García

Jefa de operaciones en Ueno Casa de Bolsa S.A. Está imputada por frustración de la persecución y ejecución penal luego de que fuera descubierta destruyendo documentos en la sede de la entidad. Cuenta con prisión preventiva y por el momento, permanece en el Departamento de Judiciales Femenino y posteriormente, deberá ser trasladada al Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (Comple) de Emboscada.

Mujer de cabello largo y suelto, con blusa marrón, mirando a la cámara en un espacio cerrado y sencillo.
Andrea María José Benítez García, jefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsas, imputada por "rompe papeles".

Cabe mencionar que otros 18 directivos y representantes de empresas vinculadas también están imputados pero pueden -por ahora- afrontar el proceso en libertad.

Documento mostrando tabla con nombres de detenidos y sus cargos por el caso Ueno Bank, sin imágenes de personas.
Las autoridades confirman hasta el momento a 10 directivos detenidos en el escándalo de Ueno Bank.

El caso que involucra a Santiago Peña

La segunda investigación (Causa 92/2026) se centra en las responsabilidades políticas y penales del exmandatario, Santiago Peña y otras autoridades del ente regulador (BCP) dentro de ese esquema. En este causa, hasta el momento están detenidas 7 personas.

Lea más: De sala histórica a gimnasio: los privilegios de Peña en su reclusión

Santiago Peña Palacios

Expresidente de la República destituido el 6 de noviembre por Juicio Político y señalado en la imputación como “jefe de la estructura”. Está imputado por:

  • lesión de confianza,
  • administración en provecho propio
  • y asociación criminal.

Cuenta con prisión preventiva y está recluido en el Regimiento Escolta Presidencial.

Prontuario de Santiago Peña.
Prontuario de Santiago Peña.

Carlos Carvallo

Expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) y de la entonces financiera Ueno. Está imputado por:

  • lesión de confianza,
  • producción inmediata de documentos públicos de contenido falso,
  • y asociación criminal.

Cuenta con prisión preventiva y permanece en la Agrupación Especializada.

Carlos Carvallo está detenido desde la noche del viernes.
Carlos Carvallo detenido

Holger Insfrán

Superintendente de Bancos del BCP (hasta su detención). Imputado por:

  • lesión de confianza
  • y asociación criminal.

Cuenta con prisión preventiva en la Agrupación Especializada.

Hombre de camisa blanca y pantalones grises es sostenido por un agente con chaleco negro de la Policía Nacional en un ambiente sobrio.
Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), llega a Tribunales para su audiencia de imposición de medidas.

Marco Aurelio González

Exmiembro del Directorio del BCP. Imputado por:

  • lesión de confianza,
  • asociación criminal,
  • producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso.

Cuenta con prisión preventiva en la Agrupación Especializada.

Mujer con camiseta negra y gorro sostiene a un hombre con capucha, en un ambiente institucional con placas visibles.
Marco Aurelio González detenido

Liana Caballero Krause

Exmiembro del Directorio y expresidenta interina del BCP. Imputada por:

  • lesión de confianza
  • y asociación criminal.

Cumple prisión preventiva y por el momento, permanece en el Departamento Judicial Femenino.

Liana Caballero con bolso y gafas rojas, rodeada de hombres que la asisten en un ambiente urbano y luminoso.
Liana Caballero Krause fue detenida en su domicilio.

Miguel Ángel Mora

Exmiembro del Directorio y expresidente interino del BCP. Imputado por:

  • lesión de confianza
  • y asociación criminal.

Cuenta con prisión preventiva y también se encuentra en Agrupación Especializada.

El exPresidente interino del Banco Central del Paraguay, Miguel Ángel Mora, hoy detenido, cuando fue al Senado a mentir.
El exPresidente interino del Banco Central del Paraguay, Miguel Ángel Mora, hoy detenido.

Aldo Javier Rodríguez González

Director jurídico del BCP (hasta el momento de su detención). Imputado por:

  • lesión de confianza,
  • producción inmediata de documentos públicos de contenido falso,
  • uso de documentos públicos de contenido falso
  • y asociación criminal.

Le dictaron prisión preventiva y debe pasar a la Agrupación Especializada.

Aldo Javier Rodríguez González, detenido.
Aldo Javier Rodríguez González, detenido.

Existen otras autoridades que por el momento están siendo investigadas y el Ministerio Público no determinó su imputación. Ese es el caso del exministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos.

Tabla con nombres de detenidos, sus cargos y acusaciones en un ambiente formal y jurídico.
Santiago Peña y otros exdirectivos del BCP están detenidos por lesiones de confianza y asociación criminal en un caso vinculado a Ueno Bank.

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