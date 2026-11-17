El Banco Central del Paraguay (BCP) aprobó medidas temporales para facilitar la situación financiera de a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) afectadas por la restricción del acceso a fondos depositados en Ueno Bank SA, que hayan impactado en su liquidez y capacidad para cumplir con el pago de sus créditos.

La medida permitirá que las Mipymes puedan renovar, refinanciar o reestructurar los préstamos que mantienen en otros bancos y financieras, bajo condiciones especiales.

De acuerdo con lo indicado por el BCP, podrán beneficiarse con estas medidas excepcionales las Mipymes que tenían depósitos en Ueno Bank SA al 2 de noviembre de 2026, siempre que a esa fecha sus créditos no registraran atrasos superiores a 60 días. Las medidas estarán vigentes hasta el 31 de marzo de 2027.

Para acceder a estos beneficios, las entidades financieras deberán verificar que la restricción acceso a los fondos depositados en Ueno Bank SA afectó efectivamente la capacidad de pago de la mipyme.

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Renovación y refinanciación

Asimismo, una vez acordada la renovación, refinanciación o reestructuración de estos créditos, los días de atraso acumulados en la operación original dejarán de computarse para su clasificación de riesgo, de acuerdo con la disposición.

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Según detalló el titular de la banca matriz, Jorge Schreiner en un video institucional, la nueva operación mantendrá inicialmente la misma categoría de riesgo y luego se ajustará de acuerdo con el comportamiento de pago del cliente y la normativa vigente.

Además, explicó que los créditos alcanzados por estas medidas serán evaluados de manera independiente de los demás créditos que tenga el mismo deudor, sin perjuicio de que las entidades financieras deberán realizar una evaluación integral de su riesgo crediticio.

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Suspensión de previsiones para bancos

De igual manera, el BCP ha dispuesto excepcionalmente una medida que permitirá a los bancos que hayan otorgado préstamos a Ueno Bank SA suspender por 90 días la obligación de constituir previsiones regulatorias adicionales.

Se instruyó, además, a la Superintendencia de Seguros a suspender la obligación de constituir previsiones regulatorias por parte de las aseguradoras sobre las inversiones financieras relacionadas con Ueno Bank por el mismo plazo.

Esta decisión de un plazo adicional de 90 días para bancos y aseguradoras para que cumplan con ciertas previsiones que correspondan sobre créditos e inversiones en Ueno Bank se ha basado en la situación excepcional que se ha generado en el sistema financiero con el proceso de resolución de Ueno Bank y busca mitigar efectos inmediatos sobre la situación financiera mientras se desarrolla el proceso.