Una serie de diez denuncias por presunta estafa fueron presentadas en la Comisaría 10ª de Fram, formuladas por productores clientes de la oficina regional en Fram del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH). Los denunciantes refieren que se generaron créditos no reconocidos por montos millonarios.

El perjuicio total ascendería a aproximadamente G. 200 millones, según detalló el concejal municipal de Fram, Luis Gadek (ANR). Explicó que un familiar fue víctima de este esquema y que, a través de él, otras personas en similar situación se animaron a denunciar.

Los denunciantes señalan a tres funcionarios de esta oficina, a quienes identificaron como los oficiales crediticios y el jefe de la oficina.

El hecho fue comunicado a la Oficina Contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional y al Ministerio Público. La causa quedó en la Unidad Penal N.º 3 de Encarnación, a cargo del fiscal Edgar Villaverde.

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Intervención de la sucursal comenzó a finales de octubre, según reportaron

El Concejo Directivo del CAH realizó una intervención de la sucursal en Fram. El encargado del equipo es el ingeniero Víctor Coronel, quien inició el proceso el pasado 28 de octubre.

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El interventor detalló a la prensa local que se realizó una auditoría interna ante el hallazgo de movimientos contables sospechosos. Además, la intervención se inició a raíz de una primera denuncia de un cliente que llegó al sistema de Call Center en la central de Asunción.

Este primer caso representó un crédito no reconocido de G. 20 millones. Tras confirmar que no habían solicitado el crédito, los funcionarios solicitaban a los clientes que retornaran el dinero a la cuenta del CAH, pero este era girado a otros clientes y otras cuentas, lo que generaba que el dinero no llegara a la institución. Este mecanismo de presunta estafa está siendo investigado.

En consecuencia, apartaron del cargo a tres funcionarios, identificados como el jefe de la sucursal, Sergio Osorio, y los agentes crediticios, Romina Villalba y Carlos Bogado.

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Casos similares se registraron en 2021, 2023 y 2024, indican los registros

En el año 2021, unas 10 personas realizaron una serie de denuncias por un esquema similar, que se habría cometido con créditos de entre G. 6 y 25 millones. Esto habría sucedido en la sucursal de San Pedro del Paraná del CAH.

La investigación continúa abierta en la Unidad Penal Nº 1 de la zonal de San Pedro del Paraná, a cargo del fiscal Rolando Ortega. Indicó que realizaron peritajes caligráficos para descartar posibles falsificaciones de documentos, pero todavía no hay imputados en el marco de la investigación.

Entre los años 2023 y 2024 se realizaron otras 11 denuncias por un esquema similar de presunta estafa en la sucursal de Pirapó del CAH. Los montos de los préstamos oscilaban entre G. 6 millones y G. 28 millones.

La causa es investigada por los fiscales de las unidades 1 y 2 de la zonal de Colonias Unidas del Ministerio Público, Rodrigo Lepretti y Héctor Garay.