Encarnación: presentan agenda de la festividad en honor de la Virgen de Itacuá

La Diócesis de la Santísima Encarnación presentó el programa de actividades para celebrar el Día de la Virgen de Itacuá, el próximo 8 de diciembre.

La agenda incluye el novenario, la peregrinación de la imagen por instituciones de Encarnación y una vigilia permanente en el santuario. Este año no se realizará la tradicional procesión náutica por el río Paraná.

La festividad mariana de Itacuá tendrá como actividad central la celebración del 8 de diciembre, fecha en que miles de feligreses llegan hasta el santuario ubicado a orillas del río Paraná, en Encarnación, para rendir homenaje a la Virgen.

La programación comenzará el sábado 28 de noviembre con el novenario, que se extenderá hasta el 6 de diciembre.

Lea más: Bella Vista: Preparan nueve noches para celebrar la Navidad en diciembre

Novenario hasta el día de la Virgen

Las celebraciones incluirán confesiones desde las 17:00, rezo del santo rosario a las 18:00 y misa a las 18:30.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los domingos también habrá celebraciones eucarísticas a las 10:00 y a las 17:00, con el rosario a las 16:30.

El recorrido contempla visitas al Hospital General de Itapúa, el Hospital Oncológico, el Hospital del Instituto de Previsión Social, el Hospital Básico de Encarnación y el Hogar de Ancianos Santa María.

Lea más: Encarnación: Remesowski denuncia irregularidades en la municipalidad, deuda millonaria y posible denuncia contra Yd

Vigilia hasta el 8 de diciembre

Ese mismo día, desde las 21:00, comenzará la vigilia permanente en el santuario, con una programación que incluirá adoración al Santísimo, santo rosario y celebraciones de la Santa Misa durante toda la noche y la madrugada.

El 8 de diciembre, las actividades religiosas comenzarán a las 6:00 con el rezo del santo rosario. La misa central está prevista para las 7:00 y será presidida por el obispo de la Diócesis de la Santísima Encarnación, monseñor Francisco Javier Pistilli.

También habrá celebraciones eucarísticas a las 10:00 y a las 17:00, además del Ángelus al mediodía.

Lea más: Turismo interno: encendido de luces del árbol navideño gigante de Bella Vista Sur se hará el domingo

Sin procesión náutica

Una de las particularidades de la celebración de este año será la ausencia de la tradicional procesión náutica por el río Paraná, debido al fenómeno de El Niño.

Durante la presentación, monseñor Francisco Javier Pistilli destacó el significado de la festividad en un contexto marcado por situaciones de sufrimiento y dificultades sociales.

En ese sentido, resaltó el valor de que la imagen de la Virgen visite a las personas más necesitadas, especialmente a quienes atraviesan situaciones de enfermedad o permanecen en centros asistenciales.