ABC
16 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
34º
Ahora
ver más
34º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
30º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-19
Min
23º
Máx
35º
undefined 2026-11-20
Min
23º
Máx
27º
undefined 2026-11-21
Min
21º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.110
Venta
6.390
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.010
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Nacionales
16 de noviembre de 2026 - 14:11

Encarnación: presentan agenda de la festividad en honor de la Virgen de Itacuá

Hombre con gafas y micrófono habla mientras un religioso escucha pensativo, y otro hombre observa en un salón de reuniones.
Mons. Francisco Pistilli (centro) encabezó el acto de presentación del programa festivo en honor a la Virgen de Itacuá, en Encarnación.Sergio Gonzalez

El Diócesis de Encarnación presentó la agenda de actividades en el marco del 8 de diciembre, fecha en que se conmemora a la Virgen de Itacuá. Este año se anuncia la suspensión de la procesión náutica.

Por Sergio González
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Diócesis de la Santísima Encarnación presentó el programa de actividades para celebrar el Día de la Virgen de Itacuá, el próximo 8 de diciembre.

La agenda incluye el novenario, la peregrinación de la imagen por instituciones de Encarnación y una vigilia permanente en el santuario. Este año no se realizará la tradicional procesión náutica por el río Paraná.

La festividad mariana de Itacuá tendrá como actividad central la celebración del 8 de diciembre, fecha en que miles de feligreses llegan hasta el santuario ubicado a orillas del río Paraná, en Encarnación, para rendir homenaje a la Virgen.

La programación comenzará el sábado 28 de noviembre con el novenario, que se extenderá hasta el 6 de diciembre.

Lea más: Bella Vista: Preparan nueve noches para celebrar la Navidad en diciembre

Novenario hasta el día de la Virgen

Las celebraciones incluirán confesiones desde las 17:00, rezo del santo rosario a las 18:00 y misa a las 18:30.

Trece personas en un aula, incluyendo un sacerdote con collar religioso y varios asistentes atentos a la conversación.
Monseñor Francisco Pistilli junto a colaboradores de la Diócesis de Encarnación que apoyan la organización de la festividad en honor a la Virgen de Itacuá.

Los domingos también habrá celebraciones eucarísticas a las 10:00 y a las 17:00, con el rosario a las 16:30.

El recorrido contempla visitas al Hospital General de Itapúa, el Hospital Oncológico, el Hospital del Instituto de Previsión Social, el Hospital Básico de Encarnación y el Hogar de Ancianos Santa María.

Lea más: Encarnación: Remesowski denuncia irregularidades en la municipalidad, deuda millonaria y posible denuncia contra Yd

Vigilia hasta el 8 de diciembre

Ese mismo día, desde las 21:00, comenzará la vigilia permanente en el santuario, con una programación que incluirá adoración al Santísimo, santo rosario y celebraciones de la Santa Misa durante toda la noche y la madrugada.

Fiesta Patronal a la Virgen de Itacuá de Encarnación.
Una devota reza ante la imagen de la Virgen, situada en la gruta a orillas del río Paraná.

El 8 de diciembre, las actividades religiosas comenzarán a las 6:00 con el rezo del santo rosario. La misa central está prevista para las 7:00 y será presidida por el obispo de la Diócesis de la Santísima Encarnación, monseñor Francisco Javier Pistilli.

También habrá celebraciones eucarísticas a las 10:00 y a las 17:00, además del Ángelus al mediodía.

Lea más: Turismo interno: encendido de luces del árbol navideño gigante de Bella Vista Sur se hará el domingo

Sin procesión náutica

Una de las particularidades de la celebración de este año será la ausencia de la tradicional procesión náutica por el río Paraná, debido al fenómeno de El Niño.

Virgen de Itacuá aguarda a fieles y peregrinos para gran Fiesta Patronal en Encarnación
Imagen sagrada de la Virgen María de Itacuá, venerada en Encarnación.

Durante la presentación, monseñor Francisco Javier Pistilli destacó el significado de la festividad en un contexto marcado por situaciones de sufrimiento y dificultades sociales.

En ese sentido, resaltó el valor de que la imagen de la Virgen visite a las personas más necesitadas, especialmente a quienes atraviesan situaciones de enfermedad o permanecen en centros asistenciales.

Lo
más leído
del día

01
Política
Audios revelan esquema de maletín en Fiscalía y entrega de US$ 40.000 a hijo de fiscal general
Ver más
02
Política
Peña festeja preso su cumpleaños: revelan cómo vive recluido en el Regimiento Escolta Presidencial
Ver más
03
Política
De sala histórica a gimnasio: los privilegios de Peña en su reclusión
Ver más
04
Nacionales
“¿Cómo llegué hasta aquí?” El libro que lee Miguel Vázquez en el ex Tacumbú
Ver más
05
Nacionales
Municipalidad de Asunción: detectan 1.239 personas “sin cargo informado” y Soledad Núñez adelanta recortes
Ver más

Te puede interesar