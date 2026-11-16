El corazón incorrupto de San Roque González de Santa Cruz realiza un recorrido en el marco de la celebración de los 450 años del natalicio del primer santo paraguayo. Esta mañana retornó a la ciudad que fundó aquel 25 de marzo de 1615.

El obispo de la Diócesis de la Santísima Encarnación, Francisco Javier Pistilli, recibió la reliquia en la Iglesia Catedral Nuestra Señora de la Encarnación. En la iglesia permanecerá expuesta hasta la tarde del martes.

Posteriormente, será llevada a la Parroquia San Roque González, sitio donde estará expuesta a los feligreses hasta el miércoles.

El obispo reflexionó sobre el valor que tiene para los cristianos y encarnacenos contar con la visita de esta reliquia. Detalló que también en 2028 se cumplirá el tetracentenario del martirio de San Roque, que se recuerda el 15 de noviembre.

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El corazón del primer santo paraguayo

La reliquia del corazón de San Roque González de Santa Cruz es el órgano cardíaco incorrupto del primer santo paraguayo, el cual sobrevivió milagrosamente al fuego tras su martirio en 1628 y representa un tesoro espiritual y nacional.

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El 15 de noviembre de 1628, el sacerdote jesuita fue asesinado en el sur de Brasil y su cuerpo fue arrojado a una hoguera. Según los relatos históricos, las llamas consumieron sus restos, excepto su corazón, el cual quedó intacto entre las cenizas y continuó hablando a los indígenas antes de ser atravesado por una flecha.

Para la Iglesia católica y los fieles, este órgano incorrupto simboliza una fe invencible, valentía y amor incondicional hacia los pueblos originarios.

Desde 1960, el relicario con el corazón y el hacha de piedra usada en su ataque se conservan de forma permanente en la Capilla de los Mártires del Colegio de Cristo Rey, en Asunción.

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El fundador de Encarnación

San Roque González de Santa Cruz fundó la reducción de Nuestra Señora de la Encarnación de Itapúa el 25 de marzo de 1615, lo que lo convierte en el padre histórico de la ciudad. La fundación se realizó en la ciudad de Posadas, que también reconoce a González como uno de sus fundadores.

En honor al lazo que creó entre los pueblos vecinos, el puente internacional entre Paraguay y Argentina, que atraviesa el río Paraná en estas ciudades, lleva su nombre.

La canonización de San Roque González de Santa Cruz ocurrió el 16 de mayo de 1988 y fue celebrada por el papa Juan Pablo II durante su visita a Paraguay. La celebración se desarrolló en Ñu Guazú, Asunción. Este evento histórico lo proclamó oficialmente como el primer santo paraguayo y el primer santo criollo del Río de la Plata, junto a sus compañeros mártires jesuitas Alonso Rodríguez y Juan del Castillo.

La llegada del relicario permite a los habitantes de Itapúa peregrinar, rezar y rendir homenaje a su fundador sin tener que viajar hasta la capital. Durante su estadía, la reliquia recorre puntos clave como el Centro de Espiritualidad de la Compañía de Jesús, la Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación y la parroquia que lleva su nombre.