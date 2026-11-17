Luego del descalabro de Ueno Bank y la destitución del entonces presidente de la República Santiago Peña, por su vinculación en el caso, el senador Ever Villalba (PLRA) presentó un proyecto de ley de “puertas giratorias” que busca prevenir los conflictos de intereses entre la función pública y el sector privado.

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“Ayer presenté este proyecto con la novedad de que también sanciona al sector privado que contrata a la persona que deja un cargo en la función pública. Es decir, incorpora puntos que la legislación anterior no contemplaba. Es un trabajo que debemos hacer, y hay que aprovechar el impacto social que generó todo este tema”, sostuvo el senador liberal.

Qué propone la ley

La propuesta contempla periodos de enfriamiento, declaraciones de intereses, un registro público de puertas giratorias y sanciones para quienes incumplan las disposiciones. “Debemos movernos rápido y aprovechar el momento. La situación actual no contribuye a la libre competencia, ya que solo los sectores con vínculos de poder se benefician, mientras los demás quedan relegados”, señaló Villalba.

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Para el legislador, esta iniciativa es necesaria para evitar la confección de esquemas en donde un funcionario bancario pasa a ser presidente o miembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) y de otros lugares estratégicos cómo ocurrió con Carlos Carvallo quien antes de ser titular de la matriz, fue directivo de Ueno Bank.

“Esto ocurre en otros sectores donde personas de un área específica pasan a dirigir el organismo rector y adaptan las normativas a favor de sus propias empresas de origen. Por eso es vital restablecer esta ley”, añadió el liberal.

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El caso CECON e INC

Villalba recordó que esta práctica no es nueva y empezó luego del fin del mandato de Horacio Cartes, cuando la mayoría de los exfuncionarios de la Industria Nacional del Cemento (INC) pasaron a constituir el directorio de Cementos Concepción (CECON) propiedad del exmandatario. “La necesidad de una ley de puertas giratorias quedó en evidencia con aquel escándalo, cuando todo el equipo administrador de la INC pasó a trabajar allí en el sector privado”, recordó.

A su criterio, tanto el grupo de técnicos que respondía a Cartes, como los cercanos a Peña en este periodo, aprovecharon la flexibilización que se implementó para sacar un provecho más allá del permitido. “Esta situación fue aprovechada por este grupo de personas que evidentemente llegaron para diseñar todo un esquema criminal”, denunció Villalba.

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A divergencia de la legislación anterior, esta incorpora nuevas sanciones y más estrictas, según el proyectista. “Vamos a intentar que se trate la próxima semana. Ayer lo conversamos en la mesa directiva, con los colegas y la idea es discutirlo con representantes del Ejecutivo para evitar mayores objeciones y tratarlo lo antes posible”, finalizó Ever Villalba.