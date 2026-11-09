Diputado pide no olvidar que CGR “blanqueó” declaraciones juradas de Santiago Peña

El diputado opositor Raúl Benítez cuestionó duramente a la Contraloría General de la República, cuyo titular es Camilo Benítez Aldana, la cual no encontró nada irregular en la declaración jurada del ahora ex presidente Santiago Peña.

El 13 de mayo pasado, la CGR entregó al Ministerio Público su informe sobre el examen de correspondencia realizado a las declaraciones juradas de Santiago Peña luego de que fuera denunciado por parlamentarios opositores que hablaban de supuesto enriquecimiento ilícito.

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Según los analistas de la Contraloría, hallaron correspondencia entre el crecimiento patrimonial declarado por Peña y los documentos e informes de instituciones públicas y privadas que el ente contralor tuvo en cuenta para la realización del examen.

“No olvidar que la Contraloría blanqueó las declaraciones juradas del presidente, sacando un dictamen diciendo que sí había correspondencia”, escribió el diputado Benítez.

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El parlamentario cuestionó también a Armindo Torres, quien ahora ocupa el cargo de subcontralor impulsado por el cartismo, pero que antes estuvo a cargo de la Dirección de Declaraciones Juradas y tuvo a su cargo el estudio de correspondencia de Peña.

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“Posterior al informe, es confirmado como subcontralor de la República Armindo Torres, que se encargaba del área de declaraciones juradas”, dijo el diputado Benítez.

La gestión de Camilo Benítez fue muy cuestionada por parlamentarios opositores; sin embargo, los oficialistas impulsaron su reelección por otro periodo ante la CGR.

Además acompañaron la designación de Armindo Torres como subcontralor; de esta manera coparon dicha institución extrapoder.