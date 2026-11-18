En notas dirigidas al titular del Senado, Basilio Núñez, y remitidos por el presidente de la República Pedro Alliana y el Ministro de Economía Óscar Lovera, el Ejecutivo solicita a dicha cámara otorgar acuerdo constitucional para el nombramiento de los dos cargos vacantes en el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) que quedó con el quorum mínimo tras el escándalo del Ueno Bank, por el cual hoy están con prisión preventiva toda la cúpula del anterior directorio de la banca matriz.

Uno de los nombres propuesto por el Ejecutivo es del economista Fernando Aníbal Escobar Espínola, quien desempeñó el cargo de director de la Comisión Nacional de Valores y ocupó la presidencia de esta institución tras la salida de Jorge Schreiner, en el ámbito privado ocupó el cargo de vicepresidente en Investor, y directivo de Maket Data, también se desempeña en el ámbito de la docencia.

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El otro nombre propuesto por el Ejecutivo fue el del economista Gerardo Alfredo Ruiz Diaz Franco, quien se desempeña actualmente como Viceministro de Economía y Planificación del MEF, anteriormente ocupó un lugar en el directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y cargos de gerencia en el Banco Nacional de Fomento (BNF)

De acuerdo con lo expresado por el artículo 9° de la Ley N° 489/1995 “Orgánica del Banco Central del Paraguay” y las disposiciones de la Ley N° 6104/2018, os nombres propuestos deben contar con acuerdo del Congreso de la Nación.

Los pedidos elevados por el Ejecutivo se encuentran en la Comisión de Asuntos Constitucional, y sería tratado en sesión ordinaria o extraordinaria del Congreso Nacional . Defensa Nacional y Fuerza Pública y de contar con la aprobación, estos nuevos directivos entrarán a completar los mandatos de los directivos que hoy enfrentan un proceso penal en el caso de la caída de Ueno Bank.

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Con quórum mínimo

El directorio del Banco Central del Paraguay está integrado actualmente por Jorge Luis Schreiner Marengo (presidente) que completará el periodo de Carvallo hasta agosto del 2028, Fernando Rivarola, en ambos nombrados a petición de Alliana y Pedro de Jesús Acosta Bernal, que fue nombrado por Santiago Peña el 4 de noviembre antes de ser destituido.

El directorio precisa cubrir estas vacancias, debido que actualmente están sesionando con el quorum mínimo de tres, pero hay decisiones que requieren de participación mayoritaria, más todavía en el caso en curso de la resolución de Ueno bank, donde se deben tomar determinaciones de contingencias y auxilios financieros, y otros relacionados al proceso.