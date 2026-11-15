Jorge Schreiner: “Prioridad que el Banco Central recupere lo más rápido posible su credibilidad y reputación nacional e internacional”

Una complicada misión es la que tiene en sus manos el nuevo titular del Banco Central del Paraguay (BCP), el economista y abogado Jorge Schreiner, quien no es alguien desconocido para la banca matriz. Schreiner ya había ocupado un cargo en el directorio de la banca matriz en 1997, en plena crisis bancaria en nuestro país que estalló en el 95, donde miles de compatriotas habían perdido sus ahorros. A diferencia es que en ese tiempo no había un Fondo de Garantía que proteja a los ahorristas, que recién se creó en el 2003. Schreiner también se desempeñó como titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) entre el 2003 y 2013.

“Esto es para mí histórico del punto de vista institucional y es parte de una lección aprendida”, indicó el nuevo titular del BCP en una reciente conferencia de prensa.

Según mencionó salió de la institución en 1999 en medio de la fuerte crisis política en nuestro país. “Salí del directorio del Banco Central, no completé mi mandato; y ahora por cosas de la vida, vuelvo con la crisis de este banco (ueno), aunque no estaba en mis planes volver a este lugar. Yo amo el Banco Central y me dolió el alma lo que pasó”, expresó.

El economista indicó que ahora la misión es “Recuperar (la confianza y la credibilidad) urgentemente y valoró que el Banco Central tiene un plantel fantástico de profesionales de gran nivel para lograrlo.

Schreiner asumió el cargo el pasado martes 5 de noviembre y deberá completar el mandato del saliente (Carlos Carvallo), o sea hasta agosto del 2028.

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Corregir urgentemente la norma de conflictos de interés

Según explicó, la principal falencia en este caso (ueno) fue regulatoria en términos de flexibilizar las normas de conflicto de interés. “Especialmente el de estar en una entidad, volver, ir de presidente, salir del directorio y del presidente de un banco (como fue el caso de Carlos Carvallo). Eso se modificó en el 2023 y eso debemos corregir urgentemente” ratificó.

Según detalló Schreiner debemos imitar a países que aplican con dureza el concepto de conflicto o información implicada. Mencionó por ejemplo el modelo chileno que cuando un funcionario ocupa un cargo en el Banco Central tiene prohibido por un año ejercer cargo en alguna entidad fiscalizada y regulada, pero tampoco no le dejan en la calle

Añadió que a diferencia de Estados Unidos que tiene la puerta giratoria, ellos lo usan, pero tienen una institución judicial que funciona. “O sea, un expresidente de un banco o cualquier ministro que comete un error y usa esa información pública, va a terminar probablemente preso de por vida o 20 años; y esa figura de institucionalidad judicial es lo que nosotros adolecemos. Por lo tanto la solución hasta tanto resolvamos nuestro sistema judicial, tiene que ser reglas más estrictas que no permita la puerta giratoria” afirmó.

Terminar con la cultura del amiguismo

Según Schreiner endurecer esta norma es clave, para proteger el sistema de los intereses particulares. Dijo también que este tipo de cosas pasa todavía, por la cultura de amiguismo muy arraigado

“Paraguay es un país de amigos” y entonces, cuando uno asciende a un cargo aparecen muchos excompañeros tuyos de la escuela, etcétera, y decir no a esa persona, le cuesta a uno perder amistades.

La solución es tener una ley mucho más dura en este campo, ratificó

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Endurecer norma sobre préstamos a vinculadas

El otro campo, que según Shreiner, que se debe prestar especial atención, es el relacionado al de las empresas vinculadas. Mencionó que la crisis de Ueno acentuada por los préstamos a las empresas vinculadas, por encima de la regulación, fue lastimosamente la misma causa de la crisis del 95, la misma causa en fue también ahora en el 2026. “Los préstamos a empresas vinculadas con la entidad bancaria fue el mismo problema que tuvimos en el 95, la causa fundamental de la crisis”

Según Schreiner, además de una buena regulación, el diseño institucional es clave, y de contar con personas adecuadas dentro de ese diseño.

“A veces uno puede tener una hermosa ley, pero una persona no idónea o con conductas indebidas, pero cuando las reglas funcionan y los puedo castigar, entonces la institucionalidad es la clave”, voy a procurar cambiar estas leyes que fueron cambiadas y con un resultado catastrófico para nuestro país", apuntó.

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Prevén revisar política de intervención cambiaria

Schreiner agregó además que estarán revisando todos los aspectos relevantes y toda la normativa vigente en cuanto a el rol del Banco Central, la forma de actuar para cada caso y para eso, mencionó que confía en contar con el respaldo de un directorio que ayudará en esos fines de restablecer el funcionamiento rápido y esencialmente creíble del Banco Central.

Una de las cuestiones que no va a cambiar es que la prioridad del Banco Central que tiene por mandato en la Constitución Nacional que es velar por la estabilidad monetaria.

Entre los puntos de interés de estos cambios, Schreiner mencionó que estarán analizando revisar la política cambiaria. El Banco Central estuvo adoptando una postura de no comprar de los bancos, solamente venta y estamos viendo que la ley establece ciertos presupuestos de intervención y el propósito de esa intervención cambiaria es que debe velar por tres escenarios", apuntó el economista.

¿Qué escenarios prevé la ley bancaria para intervención cambiaria?

Según detalló Schreiner uno de los escenarios que prevé la ley, es la propia estacionalidad de nuestra economía.

“Estamos hablando de que hay épocas de exportaciones masivas y donde puede caer el tipo de cambio, y en ese caso el Banco Central debe adquirir esos excesos o excedentes de divisa y estabilizar”, indicó.

Pero explicó que también hay periodos en lo que hay inestabilidad, subida o caída del tipo de cambio, que no se pueda explicar el fundamento de esas variaciones, “Entonces el Banco Central tiene que estabilizar y mostrarle al público las condiciones de previsibilidad de sus cálculos”, afirmó.

Y el último escenario, según mencionó, la ley establece claramente que también debe intervenir cuando observa alguna actividad de tipo especulativo.

El rol del BCP es velar por la estabilidad

“En ese sentido, el Banco Central no va a cambiar la esencia de su filosofía que es respetar lo que significa el mercado libre de cambio, respetar cuando hay fundamentos en la economía que explique o incremente una caída; pero sí va a cumplir lo que dice el artículo 50 la ley 489/95 en lo que respecta a su intervención reglada en la propia ley”, afirmó.

Schreiner adelantó que ese es un aspecto que se va a discutir en el directorio con el compromiso de que se tenga absoluta previsibilidad respecto al movimiento del en el mercado de cambio.

“El rol es estabilizar, darle tranquilidad al mercado. Si algo detesta el mercado es la volatilidad. No que no suba o que baje, le asusta volatilidad y ese es rol del Banco Central, dar tranquilidad, dar certeza previsora para que puedas invertir”, apuntó.

No puede ser que caiga, o se aprecie el guaraní casi 25% y en nivel mundial es solo 10." Eso es lo que vamos a revisar porque filosóficamente incumplieron un mandato legal que dice, “Deje fluctuar.” Pero cuando la caída es del 25% en un solo año es una caída brusca que debió estabilizar, no impedir que siga cayendo", insistió