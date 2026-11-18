En medio de un cierre de año marcado apretón en el bolsillo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) compartió el cronograma de las Ferias de la Agricultura Familiar.

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A través de este esquema de comercialización, los pequeños productores del campo llegan directamente hasta los puntos urbanos para vender frutas de estación, hortalizas recién cosechadas, diversos cortes de carne y productos caseros típicos, sin intermediarios que habitualmente encarecen la canasta básica en los supermercados.

Puntos de venta para lo que resta de noviembre y ferias fijas

Durante el mes de noviembre, tras haberse realizado las primeras jornadas en puntos como la Costanera de Asunción, Santaní, Abasto Norte y el Congreso Nacional, el cronograma continúa con varias fechas en el área metropolitana.

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Las próximas ferias confirmadas son:

viernes 20 en el centro comercial Century Plaza.

viernes 27 en la sede de la Dirección de Comercialización, ubicada en la ciudad de San Lorenzo.

Además de estas fechas puntuales, los compradores cuentan con tres espacios semanales fijos que operan de manera ininterrumpida para quienes buscan hacer sus compras de rutina. Todos los miércoles los feriantes se instalan en el Shopping Multiplaza; los jueves la atención se traslada a la Dirección de Comercialización en San Lorenzo; y los viernes la cita es en la Dirección de Extensión Agraria (DEA), sobre el kilómetro 10,5 de la misma ciudad.

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Para realizar consultas sobre horarios y disponibilidad de productos, están habilitadas las líneas telefónicas (0992) 302-112 y (0981) 149-473.

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El cronograma de diciembre rumbo a las fiestas de fin de año

Para el último mes del año, la agenda se intensifica con jornadas pensadas especialmente para las compras previas a las celebraciones tradicionales. El calendario de ferias será así: