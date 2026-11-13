Productores de pepino denuncian caída del precio y apuntan al contrabando

En apenas dos semanas, el valor de la caja de 20 kilos bajó de G. 100.000 a G. 40.000, lo que deja un margen de ganancia mínimo para los agricultores..
El productor Carlos Escobar manifestó que hace dos semanas comercializaban la caja de pepino de 20 kilos a G. 100.000, pero actualmente apenas consiguen venderla a G. 40.000, equivalente a G. 2.000 por kilo puesto en el Mercado de Abasto.
Explicó que el costo de producción ronda los G. 1.600 por kilo en finca, por lo que, al vender a G. 2.000, la ganancia es mínima, considerando además los gastos de cosecha, embalaje y traslado. Agregó que los agricultores deben comprar los cartones para acondicionar los productos y llevarlos hasta el Mercado de Abasto, lo que representa otro importante gasto.
Escobar señaló que, ante esta situación, el rubro dejó de ser rentable y que actualmente cosechan la producción únicamente para evitar que se pierda por completo en las chacras.
Hambre Cero, un invento del Gobierno
El productor cuestionó duramente el programa Hambre Cero y lo calificó de un “invento nefasto del Gobierno”. Sostuvo que es mentira que se esté comprando en grandes cantidades la producción nacional y que exista una prioridad efectiva para los agricultores paraguayos.
Asimismo, criticó el ingreso del pepinillo corto de origen brasileño, que, según explicó, es un producto destinado principalmente a la industrialización y no al consumo general en el mercado nacional. Consideró que su comercialización termina perjudicando directamente a los productores locales, que no pueden competir en igualdad de condiciones.
Finalmente, pidió a las autoridades asumir nuevamente la responsabilidad de controlar el contrabando y adoptar las medidas necesarias para dar prioridad a la producción nacional.. Señaló que garantizar una comercialización justa permitiría mejorar los ingresos de los agricultores, fomentar el arraigo y brindar mejores condiciones de vida a las familias que dependen de la actividad agrícola.
Al respecto, el director de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), ingeniero Ernesto Sotelo, indicó que actualmente existe una alta producción de pepino y que eso se refleja en los supermercados y en los mercados municipales. Negó la existencia de contrabando y alegó que el bajo precio del producto se debe a la ley de la oferta y la demanda, situación que es totalmente incontrolable.