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Economía
13 de noviembre de 2026 - 18:57

Productores de pepino denuncian caída del precio y apuntan al contrabando

Hombres y mujeres en un campo de pepinos: uno con sombrero, otros organizando cajas y lavando verduras.
Productores de pepino trabajan en el campo, organizando y lavando los productos tras la caída de precios.Victor Daniel Barrera

CORONEL OVIEDO. Productores de pepino vuelven a sufrir una fuerte caída en el precio de comercialización y responsabilizan al contrabando de productos extranjeros por esta situación.

Por Víctor Daniel Barrera
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En apenas dos semanas, el valor de la caja de 20 kilos bajó de G. 100.000 a G. 40.000, lo que deja un margen de ganancia mínimo para los agricultores..

El productor Carlos Escobar manifestó que hace dos semanas comercializaban la caja de pepino de 20 kilos a G. 100.000, pero actualmente apenas consiguen venderla a G. 40.000, equivalente a G. 2.000 por kilo puesto en el Mercado de Abasto.

Explicó que el costo de producción ronda los G. 1.600 por kilo en finca, por lo que, al vender a G. 2.000, la ganancia es mínima, considerando además los gastos de cosecha, embalaje y traslado. Agregó que los agricultores deben comprar los cartones para acondicionar los productos y llevarlos hasta el Mercado de Abasto, lo que representa otro importante gasto.

Escobar señaló que, ante esta situación, el rubro dejó de ser rentable y que actualmente cosechan la producción únicamente para evitar que se pierda por completo en las chacras.

Hambre Cero, un invento del Gobierno

El productor cuestionó duramente el programa Hambre Cero y lo calificó de un “invento nefasto del Gobierno”. Sostuvo que es mentira que se esté comprando en grandes cantidades la producción nacional y que exista una prioridad efectiva para los agricultores paraguayos.

Asimismo, criticó el ingreso del pepinillo corto de origen brasileño, que, según explicó, es un producto destinado principalmente a la industrialización y no al consumo general en el mercado nacional. Consideró que su comercialización termina perjudicando directamente a los productores locales, que no pueden competir en igualdad de condiciones.

Un hombre de camiseta roja sostiene una caja de pepinos, mientras otros trabajadores recolectan en un campo agrícola denso.
Productores de pepino recolectan y clasifican su cosecha en Coronel Oviedo mientras enfrentan una caída de precios.

Finalmente, pidió a las autoridades asumir nuevamente la responsabilidad de controlar el contrabando y adoptar las medidas necesarias para dar prioridad a la producción nacional.. Señaló que garantizar una comercialización justa permitiría mejorar los ingresos de los agricultores, fomentar el arraigo y brindar mejores condiciones de vida a las familias que dependen de la actividad agrícola.

Al respecto, el director de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), ingeniero Ernesto Sotelo, indicó que actualmente existe una alta producción de pepino y que eso se refleja en los supermercados y en los mercados municipales. Negó la existencia de contrabando y alegó que el bajo precio del producto se debe a la ley de la oferta y la demanda, situación que es totalmente incontrolable.

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