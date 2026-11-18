Unos días después de iniciado el proceso de resolución por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) a Ueno Bank, la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional (Cajubi) presentó una denuncia por supuesta estafa ante la Fiscalía contra los exdirectivos de la entidad financiera y del ente regulador por estafa agravada.

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Esta mañana se produjo una reunión entre representes legales de los jubilados, el titular de Diputados y la nueva cabeza del BCP sobre la situación de los fondos jubilatorios. “Luego de esta reunión nos vamos más tranquilos porque el presidente del Banco Central nos garantizó de que existen los activos para cubrir todos los depósitos. Esos depósitos son entes previsionales, fondos públicos y ahorristas”, dijo Chaparro.

¿De dónde va a salir la plata?

Consultado sobre con qué activos se realizará la devolución, dijo que de los activos sanos de Ueno Bank, posterior a la auditoría realizada por la matriz. “Estos pueden constituir préstamos y demás que el Banco Central estaba revisando. Entonces, esos activos se transfieren a otras entidades bancarias junto con los depósitos”, afirmó.

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Por otro lado, dijo que no conversaron acerca de la situación de los afectados que tenían montos mayores a 75 salarios mínimos. “No lo hablamos muy específicamente, pero al decirnos el presidente del Banco Central que están garantizados todos los depósitos, ya nos quedamos tranquilos”, minimizó.

Sobre ese punto, Carla Bacigalupo aseguró que existen activos para honrar todos los depósitos. “Nosotros hoy vinimos con un proyecto de ley, impulsado incluso por parte de los ahorristas, cuyos depósitos que superan los 75 salarios mínimos aún no fueron devueltos. Pero hoy nos encontramos con esta muy buena noticia”, agregó sobre la promesa hecha por Latorre y Schreiner.

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Prórroga de 15 días

El martes 17 de noviembre, se cumplió el plazo de 15 días corridos establecido por ley para la devolución total de los fondos que no superan los 200 millones de guaraníes. Hasta hoy, siguen registrandose denuncias de afectados que aún no recibieron el depósito del Fondo de Garantías o que recibieron cifras mucho menores a su ahorro.

La exminstra de trabajo relató que se dará una prórroga por otros 15 días para cumplir con todo. “Ellos tenían un plazo inicial de 15 días, el cual se prorrogó por otros 15 días más. En ese plazo deben ir honrándose todos estos depósitos. Nosotros, a través de una mesa de trabajo muy cercana con el Banco Central y con la Cámara de Diputados, vamos a seguir paso a paso esta devolución”, prometió.

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Consultada acerca de los montos, no dio detalles pero se muestra confiada en la palabra del nuevo mandamás del BCP. “Ya tenemos la palabra del presidente del Banco Central y de los técnicos de que se van a honrar absolutamente todos. Además, se ha conformado esta mesa de trabajo para seguir de cerca el calendario de pagos”, tranquilizó.