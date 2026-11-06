Caso Ueno: Cajubi denuncia por supuesta estafa a exdirectivos del ente y del BCP

La Caja Paraguay de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional (Cajubi), a través del abogado Rafael Fernández, presentó denuncia por supuesta estafa en contra de los hoy exdirectivos de Ueno Bank y contra los ex integrantes del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP).

El abogado denunciante, en representación de la Cajubi, señaló que la conducta desplegada por los integrantes del directorio de Ueno Bank, entre ellos Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros más, así como de los miembros del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), se encuadraría en estafa agravada.

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Transcribió el abogado el artículo del Código Penal que penaliza la estafa, el 187: “El que con la intención de obtener para si o para un tercero un beneficio patrimonial indebido, y mediante declaración falsa sobre un hecho, produjera en otro un error que le indujera a disponer de todo o parte de su patrimonio o el un tercero a quien represente y con ella causara un perjuicio patrimonial para sí mismo o para este será castigado con 5 años de cárcel y en los casos especialmente graves hasta 8 años”.

De la misma forma, Fernández añadió otros hechos punibles como la lesión de confianza, tipificado en el artículo 192, y el uso de documentos públicos de contenido falso, penalizado por el artículo 252, ambos del Código Penal, y otros hechos punibles más.

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La Caja de Jubilaciones de Itaipú (Cajubi) informó que mantiene unos G. 100.692 millones en Ueno Bank, el 2,8% de sus activos, y habló de una “exposición acotada”, a través del comunicado N.º 32/2026, divulgado el 4 de noviembre pasado. La cifra es 2,4 veces los G. 41.300 millones que figuraban en su Memoria al cierre de 2025.

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Cajubi es otra víctima en el caso Ueno, refiere denunciante

“La Cajubi fue víctima de un esquema delictual que nunca pensaron que podían volver a materializarse en nuestro país. Los mismo tienen la obligación de invertir los fondos captados por cada asociado que cumplen funciones laborales dentro de la Itaipú Binacional, cuyo aporte correspondiente y capital más intereses acumulados servirán para las sucesivas jubilaciones de los funcionarios”, expone la denuncia en la descripción de hechos.

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Señaló el abogado Rafael Fernández que los directivos de la Cajubi “fueron víctimas de la gran estafa de un esquema delictual montado en el denominado Ueno Bank con el apoyo institucional de los directivos ese entonces del Banco Central Del Paraguay”.

Recalcó que, ese esquema como es de público conocimiento causó un perjuicio importante “a más de 3 millones de personas como víctimas directo y entre ellos está Cajubi como víctima, así como también fueron victimes cientos de cajas jubilatorias del país”.

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El abogado denunciante refirió que “las cajas jubilatorias están obligados a invertir los aportes jubilatorios para evitar la devaluación del dinero y de esta forma acrecentar el patrimonio que reitero, servirán para las jubilaciones de sucesivas generaciones de empleados de la Itaipú Binacional”.

Añadió que para esa colocación del dinero, se debe cumplir “una seria de normativas internas de seguridad que pasan por varios departamentos financieros y entre ellos los más importante, se tiene las informaciones que están en la página Wedd del Banco Central del Paraguay, que señalan los bancos con mejores índices financieros que tienen solvencia y seguridad y entre ellos estaba Ueno Bank”.

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Fernández subrayó que Ueno entonces “cumplía” con los requisitos de seguridad y solvencia, “posterior a todos los requisitos de rigor el consejo de administración en la última ratio que deciden invertir previo dictamen de los gerentes financieros”.

Por último, Fernández resaltó que fue “grande y dolorosa la información de público conocimiento que el citado Ueno Bank, fue intervenido, sus directivos detenidos y encarcelados por supuesto vaciamiento doloso del patrimonial que le pertenecen a un universo grande inversores, depositantes, víctimas”.