Tras las intensas lluvias registradas en los últimos días, el camino principal de la compañía Mariano Díaz de Carayaó quedó intransitable. Los camiones de carga que transportan la producción frutihortícola y ganadera de la zona quedan estancados en el fangoso camino, lo que genera importantes pérdidas para los productores.

En la zona viven unas 50 familias productoras, cuyo principal rubro es el cultivo de cebollas, además de las plantaciones frutihortícolas y la ganadería. Para estas familias es fundamental mantener en condiciones el camino, ya que necesitan sacar sus productos para comercializarlos en los principales mercados de las ciudades de la región.

Sin embargo, el mal estado del trayecto dificulta el traslado de la producción y ocasiona pérdidas económicas.

El representante de los productores, Juan Ovelar, manifestó que hace cinco años el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se había comprometido a convertir el trayecto en un camino de todo tiempo. Incluso, funcionarios de la institución habían realizado mediciones de los aproximadamente 15 kilómetros del tramo para la elaboración del proyecto. Sin embargo, hasta la fecha, el compromiso nunca se cumplió.

Los pobladores señalaron que la problemática también afecta a la Escuela Básica Nº 7475 y Colegio Agrícola Mariano Díaz, donde estudian alrededor de 80 alumnos, debido a que los vehículos encargados de transportar los insumos del almuerzo escolar del programa Hambre Cero tienen serias dificultades para ingresar a la institución.

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Los lugareños deben recurrir a carretas y tractores para sacar sus productos, situación que les genera importantes contratiempos y pérdidas en sus respectivas producciones.

Ovelar pidió al MOPC cumplir con la promesa realizada y también hizo un llamado a la Gobernación de Caaguazú y a la Municipalidad de Carayaó para que intermedien en las gestiones y busquen una solución definitiva al problema que afecta a los habitantes de la comunidad.

Solicitamos hablar con algún responsable del MOPC para conocer detalles sobre el tema. Sin embargo, desde la Dirección de Comunicaciones, a cargo de Danny Congo, no brindaron una respuesta al respecto.

Estamos abiertos en caso de que algún representante de la institución desee referirse al caso.