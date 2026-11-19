El doctor Isaías Fretes aseguró que durante su gestión como presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), no se hizo ninguna inversión con Ueno Bank. “Es más durante mi administración se hizo un proceso graduativo de retiro de fondos: G. 55.000 millones, luego G. 75.000 millones. En total más de 20 millones de dólares”, insistió el actual jefe de la cartera sanitaria.
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Agregó que cuando se estaba por relizar un tercer retiro, se dio su paso al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). “Conclusión: mi administración extrajo dinero, protegió dinero de los asegurados. Lastimosamente no traje el documento donde consta el retiro de fondos de ese banco dentro de un proceso graduativo que se había instalado durante mi administración”, subrayó.
Examen de correspondencia
Consultado acerca de su inclusión (abordando su gestión al frente del IPS) dentro del examen de correspondencia determinado por la Contraloría General de la República (CGR), la autoridad dijo que se trata de un proceso normal para cualquier funcionario público. “Yo creo que es un proceso normal, y mi obligación ciudadana es rendir cuentas y es demostrar lo que hice”, se defendió.
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Hizo énfasis en que la transparencia es algo que “caracterizó” su trabajo en todas las instituciones que le tocó dirigir. “Es lo mejor para la transparencia con la cual siempre he actuado y me caracterizó. Che namondái, karai; che ndamondakuaái”, respondió a la pregunta.