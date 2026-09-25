Isaías Fretes comparó con un aña retã’i al Hospital de Calle’i

En su recorrido acostumbrado por hospitales —desde que era presidente del Instituto de Previsión Social—, el ministro de Salud, Isaías Fretes, preguntó a los funcionarios del Hospital Materno Infantil de San Lorenzo, más conocido como “Hospital de Calle’i”, qué se podría cambiar en el lugar. Una enfermera respondió que urge solucionar la larga fila que se forma todos los días en la entrada.

Fretes, que ya tenía una radiografía de las deficiencias del hospital, coincidió en que es un problema que se debe solucionar inmediatamente y, seguidamente, comparó al Hospital con un aña retã’i (pequeño infierno), producto de las decisiones improvisadas tomadas en el transcurso del tiempo.

“Nde mitã kuña, nde piko reikuaa ma’epa la aña retãi (¿Señorita, vos sabés qué es el aña retã’í?). Hay una obra de teatro muy linda sobre el aña retã’i. Está al costado del escolta. Y lo llamaron así porque era una comunidad con calles finitas, que surgió en un ambiente de sistema donde urbanización normal no existía. Y era un lugar donde vivía todo tipo de gente y era un lugar chismerío, ha upea la aña retã’i”, explicó de manera jocosa el titular del Ministerio de Salud.

“Ha koa ha’e peteî aña retã’i (y esto es lo mismo), porque por una cuestión de necesidad fueron creciendo. Se dieron cuenta de que vinimos en la parte de atrás tenemos una estructura de primer mundo, y vamos más allá y nos encontramos con la zona de internados que están separados por mamparas de plástico, y luego camas de internación separadas por biombos”, expresó Fretes como para dar contexto a su primera explicación.

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Agregó que la necesidad obligó a crecer de forma desordenada. “La necesidad hizo que la planificación, donde en el sistema hospitalario debe ser muy estricta, aquí no existió. La necesidad se impuso ante el ordenamiento, pero tenemos la obligación ahora por lo menos de hacer que haya un orden por más de que haya un desorden en lo edilicio, pero aun así, mis felicitaciones a la Dra. Sofía Ramos porque su hospital está limpio”, mencionó a su paso por el hospital.

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Consultó sobre la situación edilicia del hospital, y los técnicos explicaron que este año se verificó que hubo incumplimiento por parte de las empresas contratadas, lo que obligó al Ministerio de Salud a rescindir los contratos.

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“Esto podemos hacerlo en nuestra casa, por falla de la empresa no terminan sus casas, pero en el hospital eso hace daño, y se está haciendo daño al pueblo y esto es inconcebible”, refirió al paso de hilar la necesidad de reforzar los sistemas de fiscalización de obras para evitar caer en estos tipos de errores.

Luego de consultar con los especialistas que lo acompañaron, Fretes añadió que se deben agregar más camas en el área de terapia neonatal para reforzar la asistencia a los pacientes recién nacidos, teniendo en cuenta que la sala puede responder a una mayor capacidad.