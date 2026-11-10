Isaías Fretes asegura que “hay nuevos vientos” en Salud Pública

Hoy, el doctor Isaías Fretes aseguró que se dispondrán auditorías dentro del Ministerio de Salud referentes a licitaciones y pagos a empresas que fueron realizados durante administraciones anteriores. Según el titular de la cartera, “hay nuevos vientos, nuevos cambios” en la institución a su cargo.

También apuntó que habría cambios entre los cargos y nombramientos, ya que sostuvo que no va permitir que ni una sola persona llegue a “manchar” su honorabilidad.

“Una de las cosas que más me gusta es ir los domingos al supermercado y que la gente me salude. No voy a permitir que alguien trate de manchar mi honorabilidad; ese es un privilegio de Juan Pueblo que yo tengo”, aseveró el ministro.

En relación a la provisión de insumos, el ministro ratificó que la directiva principal desde la Presidencia de la República es priorizar la compra y distribución de medicamentos. Por esto sostuvo que para asegurar la disponibilidad de recursos, el Ministerio de Salud mantiene reuniones permanentes con el sector farmacéutico y también coordina acciones de manera directa con el Ministerio de Economía.

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Prioridad de Salud Pública

Además, precisó que la prioridad del Ministerio estará enfocada en dotar de insumos a los centros asistenciales actuales, incluso antes de licitaciones para nuevos edificios.

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En el marco de sus acciones, Fretes anunció una visita oficial este viernes a Pilar para recorrer zonas afectadas por las inundaciones y realizar un relevamiento de datos que permita reforzar la asistencia médica.

“Me han estimulado en mis viajes. Eso me alegra y me da satisfacción. Ese papel no habla; tenés que ir al interior del país. Eso me da valentía; hay que escucharle al pueblo”, dijo.

Finalmente, el ministro realizó un llamado a la concienciación sobre el cuidado de la salud de los hombres mayores de 40 años, instándolos a realizarse los controles rutinarios de próstata y solicitando también el apoyo de las familias para motivar a los pacientes.

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