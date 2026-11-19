Una problemática de nunca acabar es la inundación del tramo de 30 kilómetros que une la ciudad de Itacuá con la ruta PY22, a 121 kilómetros al norte de la capital del primer departamento. Esta situación se da tras importantes lluvias en la región.

Entre ayer y este jueves se registraron precipitaciones que nuevamente dejan semiaislados a los pobladores de este distrito. Según mencionaron los lugareños, actualmente solo en camionetas 4x4 se puede circular por esa ruta.

El agua sobrepasa el nivel de la ruta y esto hace casi imposible el tránsito vehicular. Otra de las opciones para salir de ese punto del departamento de Concepción es por vía fluvial.

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Debido a las condiciones del tramo, los vehículos que transportan alimentos, bebidas, entre otros productos, no están pudiendo llegar a la zona.

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Varias comunidades afectadas

Son varias las comunidades, además de Itacuá, que se ven afectadas por la ruta anegada, que actualmente no se puede utilizar. Esta misma situación sufren los habitantes de Puerto Fonciere, Guyratî e Isla Peña Hermosa.

También moradores de Puerto Pinasco, departamento de Presidente Hayes, utilizan habitualmente esta ruta terraplenada, hoy inundada. Estas personas cruzan el río Paraguay en embarcaciones y llegan hasta el distrito de Itacuá, desde donde parten, principalmente con destino a la ciudad de Concepción.