La rehabilitación de la ruta PY05, en el tramo comprendido entre Pozo Colorado y Concepción, avanza con la construcción de pavimento rígido de hormigón. Hasta el 16 de noviembre, los dos lotes del proyecto acumulan 46,26 kilómetros de calzada completa, mientras continúan los trabajos en otros sectores.

La obra, impulsada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), abarca aproximadamente 90 kilómetros y beneficiará a más de 400.000 personas. Una vez concluida, será la primera ruta de Paraguay construida con pavimento rígido de hormigón, una tecnología que busca ofrecer mayor resistencia al tránsito pesado y prolongar la vida útil de la infraestructura.

Ruta Pozo Colorado-Concepción: Avance de los dos lotes

En el Lote A, que comprende desde el kilómetro 318,9 hasta el 372,2, el avance físico acumulado llegó al 65,94% al cierre de octubre. Al 16 de noviembre, este sector ya tenía 28,26 kilómetros de calzada completa, incluidas las banquinas, y otros 4,01 kilómetros ejecutados a media calzada.

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Por su parte, el Lote B, que se extiende desde el kilómetro 372,2 hasta el 409,1, registra una ejecución del 46,01%. En este tramo se construyeron aproximadamente 18 kilómetros de pavimento de hormigón en ambos carriles y otros 2 kilómetros a media calzada.

En conjunto, los dos lotes suman 46,26 kilómetros de calzada completa y otros 6,01 kilómetros con pavimentación parcial. Los trabajos se desarrollan en turnos diurnos y nocturnos para mantener el ritmo de ejecución.

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Hormigón, preparación del suelo y drenaje

Los trabajos incluyen la preparación y estabilización del suelo, la colocación de subbases granulares y la construcción de losas de hormigón reforzadas con fibras, tanto en la calzada como en las banquinas.

También se ejecutan obras complementarias de drenaje, como la instalación de alcantarillas, excavación de zanjas y adecuación de los sistemas de escurrimiento de agua. Estas intervenciones buscan proteger la estructura del pavimento y evitar daños provocados por la acumulación de agua.

La ruta tendrá una plataforma de nueve metros de ancho, distribuida en dos carriles de 3,60 metros cada uno y banquinas de 0,90 metros a ambos lados.

Quiénes ejecutan las obras y cuánto cuestan

Para la rehabilitación fueron adjudicados dos lotes a grupos de empresas. El Lote A está a cargo del Consorcio Avanza Chaco, integrado por Tecnoedil S.A. Constructora, Ocho S.A. y Construpar S.A. El grupo está representado por Paul Sarubbi, Juan Carlos Pettengill y Guillermo Mas, y recibió la adjudicación por G. 327.332 millones.

En tanto, el Lote B fue adjudicado a Ecomipa S.A., representada por Edgardo Wasmosy, por un monto de G. 283.863 millones.

Ambos contratos representan una inversión total de G. 611.195 millones. El financiamiento proviene del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y del Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata).

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El antecedente: dos contratos quedaron inconclusos

La actual rehabilitación de la ruta PY05 se puso en marcha luego del fracaso de un proyecto anterior que contemplaba la reconstrucción de 146,42 kilómetros, divididos en tres lotes, por un monto adjudicado de G. 541.128 millones. Sin embargo, solamente uno de los tramos fue concluido, mientras que los otros dos quedaron inconclusos y actualmente presentan un deterioro importante.

La administración anterior del MOPC, encabezada por Claudia Centurión, rescindió los contratos de los lotes 2 y 3. Las empresas adjudicadas recurrieron al Tribunal de Cuentas para cuestionar las decisiones, pero ya nada se informó sobre el desenlace del caso.

El Lote 3 había sido adjudicado al Consorcio Nuevo Chaco, integrado por B&B S.A. y Eurofinsa S.A., de España, representado por Enrique Antonio Barrail Ferrer y Carlos Alberto Peralta Portillo. El grupo abandonó los trabajos sin completar la obra.

El contrato original ascendía a G. 168.117 millones, pero posteriormente recibió una ampliación de G. 13.052 millones. El tramo comprendía desde el kilómetro 372,2 hasta el kilómetro 416,2, en la rotonda de Concepción.

Por su parte, el Lote 2 estuvo a cargo de la empresa brasileña Constructora Sanches Tripoloni Ltda., representada por Jefferson Carlos de Castro Ferreira. El contrato fue adjudicado por G. 192.673 millones y recibió una ampliación de G. 38.350 millones, equivalente al 19,9%. Este sector comprendía desde el kilómetro 318,9 hasta el 372,2.

El único tramo concluido correspondió al Lote 1, adjudicado al Consorcio Rutas del Norte, integrado por Rovella Carranza, de Argentina, y Concret Mix, representado por Rubén Bogarín. El contrato fue de G. 180.337 millones, con una ampliación posterior de G. 7.841 millones.

Este sector abarca desde el kilómetro 269,8, en la intersección con la ruta PY09 en Pozo Colorado, hasta el kilómetro 318,9. Fue inaugurado en diciembre de 2022, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Con el nuevo proyecto, el MOPC busca completar la rehabilitación del corredor entre Pozo Colorado y Concepción, mejorar las condiciones de circulación y facilitar el transporte de la producción en el norte del país.