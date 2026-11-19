En Villa Florida, Misiones, un total de 88 pescadores recibieron kits de víveres y un aporte económico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), mientras aguardan otra asistencia del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

La ayuda entregada este jueves consiste en alimentos valorados en G. 400.000 por kit y un aporte en efectivo de G. 1 millón por beneficiario.

La presidenta de la Asociación de Pescadores de Villa Florida, Gladys Escobar, señaló que la asistencia de la EBY llegó tras varios rumores sobre la cantidad de beneficiarios que integran la organización. Finalmente, se concretó la entrega para los 88 pescadores registrados.

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Destacó que, en comparación con años anteriores, el desembolso se realizó con mayor anticipación, teniendo en cuenta que la veda pesquera se extiende hasta finales de diciembre y que los trabajadores necesitan recursos para afrontar este periodo de inactividad.

“En esta ocasión la asistencia llegó más temprano, en comparación con otras veces, y los pescadores van a recibir la ayuda en tiempo y forma”, manifestó.

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Por otra parte, Escobar indicó que también aguardan la asistencia del MDS, que contempla un subsidio de aproximadamente G. 1 millón para pescadores solteros y G. 1.200.000 para los asociados casados.

Sin embargo, hasta el momento no tienen novedades sobre el desembolso. Explicó que, de acuerdo con los requisitos establecidos por la institución, solamente 52 socios reunirían las condiciones para acceder al beneficio.

En ese sentido, solicitó que el próximo año se realice una depuración general del padrón de pescadores, de manera a revisar la situación de los integrantes que quedaron fuera y gestionar la inclusión de aquellos que reúnen las condiciones para recibir la asistencia.

Apoyo durante la veda

La intendenta de Villa Florida, Susana Verza (ANR-HC), destacó que la asistencia de la EBY se concretó en noviembre, antes de lo que habitualmente ocurría en años anteriores, cuando el beneficio llegaba en diciembre.

“Estamos muy contentos de que se haya realizado este proceso en noviembre, porque sabemos que el periodo es largo y la necesidad no espera. Hoy los beneficiarios de Villa Florida rondan los 88 y creo que están muy contentos de recibir este aporte de parte de la entidad binacional”, expresó.

Cada beneficiario recibió un kit de víveres valorado en aproximadamente G. 400.000 y un aporte económico de G. 1 millón, lo que representa un beneficio total de G. 1.400.000 por pescador.

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El paquete alimentario incluye aceite vegetal de 5 litros, fideo, arroz, harina de trigo, azúcar, yerba mate, poroto y almidón, todos en presentaciones de 5 kilos, además de sal fina de 1 kilo.

La entrega para los 88 beneficiarios representa un desembolso aproximado de G. 123.200.000.

Proyecto municipal para pescadores

La intendenta anunció que pretende mantener reuniones con los pescadores para conocer sus necesidades y trabajar en iniciativas que permitan fortalecer la actividad durante todo el año.

Indicó que la Municipalidad tiene elaborado un proyecto relacionado con el turismo y la pesca deportiva, que busca involucrar a la Asociación de Pescadores de Villa Florida.

“Tenemos planteado presentarles un proyecto en cuanto al turismo y la pesca deportiva. Qué mejor que la Asociación de Pescadores de Villa Florida pueda apoyar eso con nosotros. Tenemos elaborado el proyecto, queremos presentarlo y escuchar las necesidades de ellos para estar ayudando, porque el año tiene 365 días y no solo se resume en un mes”, manifestó.

Verza afirmó que los pescadores constituyen uno de los principales motores económicos de la ciudad y aseguró que la Municipalidad buscará acompañarlos de manera permanente, además de gestionar asistencia para quienes no pudieron acceder a los beneficios actuales.

¿Cuándo termina la veda pesquera?

La veda pesquera comenzó el pasado 2 de noviembre y se extenderá hasta el 21 de diciembre de 2026 en aguas internas y compartidas con Argentina, mientras que en las aguas compartidas con Brasil regirá hasta el 31 de enero de 2027.