Los pescadores del departamento de Alto Paraguay están percibiendo el monto correspondiente al subsidio estatal por la veda de pesca comercial. El desembolso se realiza a través de los cajeros automáticos del Banco Nacional de Fomento (BNF) habilitados en algunas comunidades del departamento.

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En un primer momento existía incertidumbre sobre la fecha de pago. Desde el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) se informaba que el desembolso se estaba realizando por departamentos y que dependía, principalmente, de las transferencias de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas al Banco Nacional de Fomento.

El desembolso es muy oportuno, afirman

Son 670 los pescadores habilitados en todo el departamento que están percibiendo el dinero por la veda. El monto que recibe cada persona varía de acuerdo con la cantidad de integrantes de su familia. Así, los considerados solteros reciben G. 900.000, mientras que G. 1.500.000 están destinados a aquellos pescadores cuyas familias están integradas por un máximo de cuatro miembros.

El monto mayor del subsidio, de G. 2.200.000, está destinado a quienes tienen familias numerosas, con más de cuatro integrantes. Esta inyección económica, de más de G. 1.000 millones, ayudará considerablemente a reactivar, en alguna medida, la actividad comercial de las comunidades del departamento y, sobre todo, a las familias de estos pescadores.

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Cristóbal Romero, pescador Ishir o Chamacoco y presidente de una de las asociaciones de Fuerte Olimpo, mencionó que el pago llega en un momento oportuno, teniendo en cuenta lo difícil que fue la pesca durante este año, caracterizada por la escasez de peces tanto en el río como en los riachos.

El mayor porcentaje de pescadores beneficiados con el subsidio pertenece a familias de comunidades indígenas del departamento, como los Ishir, que habitan los distritos de Bahía Negra y Fuerte Olimpo, y los Tomárãho, ubicados también en la capital departamental.

Asimismo, se encuentran los Ayoreo, en el distrito de Carmelo Peralta, y los Maskoy, agrupados en diferentes comunidades de Puerto Casado. Entre los beneficiados con el subsidio también figuran personas que se dedican a la recolección y venta de carnadas a los turistas que llegan a la zona.

La prohibición de pesca rige por 90 días

En todo el Alto Paraguay, la prohibición de realizar pesca comercial se extiende por 90 días, debido a que se trata de aguas compartidas con Brasil. De esta manera, la veda se prolongará hasta el 31 de enero de 2027 y recién se podrá retomar esta actividad a partir del 1 de febrero del mismo año.

Con el inicio de la veda, el pasado 2 de noviembre, también se paraliza la actividad turística de numerosas embarcaciones dedicadas a realizar recorridos por el inmenso Pantanal paraguayo, trasladando a personas aficionadas a la pesca o simplemente interesadas en disfrutar de las bellezas naturales de la zona.

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Con la paralización del turismo fluvial, numerosas personas, entre ellas tripulantes, baqueanos, cocineros y buscadores de carnadas, tanto del lado brasileño como compatriotas nuestros, quedan sin este sustento económico. Por ello, durante los tres meses de veda deberán buscar otras actividades laborales en una zona donde escasean las fuentes de trabajo.

Depuración del listado de pescadores

El listado de pescadores beneficiados con el subsidio es resultado de una permanente depuración por parte de los funcionarios encargados de la Dirección de Pesca del Ministerio de Desarrollo Social, teniendo en cuenta que en años anteriores figuraban en la planilla comerciantes, docentes, concejales municipales y funcionarios públicos de diversas instituciones.

En los inicios del pago de este subsidio, la lista incluía a todos estos pescadores mau, que nada tenían que ver con la actividad pesquera, y superaba los 1.300 beneficiarios. En 2023, con la realización de una estricta depuración, el listado se redujo a menos de 800 pescadores, para finalmente llegar en 2026 a 670 personas beneficiadas con el subsidio estatal por la veda pesquera.