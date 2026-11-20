El director del Fondo de Garantía de Depósitos del Banco Central, José Maciel, explicó que el desembolso correspondiente al anticipo de hasta 40 salarios mínimos (unos US$ 644 millones) ya concluyó dentro del plazo legal de cinco días y alcanzó su último tramo el miércoles 11 de noviembre, destinado a los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA).

Aclaró que los recursos ya fueron enviados a las entidades bancarias, pero permanecen retenidos mientras se realizan los controles de titularidad y cruces de bases de datos.

Al referirse al estado de estos instrumentos, señaló que “ya no se paga, en este momento no estamos pagando porque la ley que nos autorizó el pago del anticipo de 40 salarios mínimos nos daba 5 días de plazo para pagar todo”.

Seguido agregó que “los CDA exigen mayores controles porque son instrumentos negociables, hay veces que los titulares que están acá en el banco no son los que realmente tienen el título, puede ser otros porque eso es endosable y tal vez no se haya registrado”.

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El funcionario remarcó que los ahorristas que aún no se inscribieron deben hacerlo en la plataforma correspondiente para acceder a sus fondos y que, ante inconsistencias en los registros o cruces de datos entre el Banco Central, la Superintendencia y Ueno, se solicita al titular acudir con el respaldo del título o comprobante para liberar el dinero.

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Asimismo, indicó que en cuentas conjuntas donde uno de los titulares falleció, la persona sobreviviente recibiría el 50% que le corresponde.

Cobertura, transferencia de activos y plazo

Maciel precisó que el anticipo transferido cubre hasta 40 de los 75 salarios mínimos previstos en la garantía total (estimada en unos 4,5 billones de guaraníes en su conjunto).

Según detalló, de los 1.812.000 depositantes registrados en el tramo de hasta 40 salarios mínimos, 1.512.000 ya cobraron la totalidad de sus depósitos en la entidad intervenida, restando unas 300.000 personas por completar el tramo adicional entre 40 y 75 salarios mínimos, sujeto a las compensaciones por deudas que establece la Ley Nº 2334.

En ese marco, explicó que el proceso actual busca retomar el mecanismo de transferencia de activos y pasivos para colocar la cartera sana junto con los depósitos en otras entidades del sistema financiero.

“Lo que se pretende es realmente tratar de transferir todos los activos y pasivos, en ese caso nadie perdería nada”, afirmó Maciel, quien añadió que tienen solamente hasta el 2 de diciembre para hacer todos los ajustes correspondientes.

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Sobre el impacto en el patrimonio del sistema y el orden de prelación, advirtió que los equipos interventores están depurando y ajustando a valor de mercado los activos, que figuraban en torno a los US$ 2.500 millones y podrían reducirse a la mitad o menos, con un posible faltante estimado entre US$ 1.000 y 1.500 millones.

Recordó que el FGD actúa como “una caja de pagos ampliada” a partir de la información remitida por la Superintendencia de Bancos y que los bonos están excluidos de la garantía original de depósitos, aunque podrían considerarse si sobraran activos en una transferencia de activos y pasivos.

Finalmente, subrayó el compromiso de recuperar los fondos utilizados: “Nosotros vamos a ir hasta el último guaraní a tratar de recuperar porque esto es una plata que se está acumulando desde que empezó el fondo y que hemos llegado hasta 1.663 millones”.