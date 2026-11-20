A través de un pronunciamiento divulgado este viernes, la Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram) expresó su desacuerdo y preocupación por la salida de Emiliano R. Fernández del Viceministerio de Transporte. Sostienen que el cambio de nombres en las oficinas públicas no solucionará los problemas estructurales que sufren a diario miles de pasajeros en las paradas de buses.

Para el gremio transportista, la remoción de autoridades en plena transición política genera incertidumbre, debilita la institucionalidad y amenaza con dejar en punto muerto el proceso de reforma del sistema.

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Desde la federación, lamentaron que, a su criterio, las autoridades hayan escuchado más a los sectores que históricamente se opusieron a los cambios de fondo antes que a los usuarios que padecen un servicio deficiente, reguladas y largas esperas.

Si bien reconocieron que la gestión saliente tuvo aciertos y errores, destacaron que impulsó avances en transparencia que no deben quedar archivados por presiones sectoriales.

Exigen concretar la Unidad Funcional Mariscal López y 300 buses nuevos

El Fetram sostuvo que la única salida real y concreta para revertir el deterioro del servicio es avanzar con la licitación de la Primera Unidad Funcional de Mariscal López. El gremio recalcó que este proyecto estratégico es indispensable para incorporar de una vez por todas 300 buses 0 km al sistema metropolitano y demostrar con hechos que la reforma del transporte sigue en marcha.

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“El transporte público no se reforma cambiando funcionarios, se reforma tomando decisiones”, señala el documento.

Un pedido directo al presidente Pedro Alliana

El comunicado cierra con una interpelación al presidente de la República, Pedro Alliana, a quien instan a intervenir de forma urgente para dar una señal clara de conducción política. Los transportistas pidieron al mandatario que ordene la publicación inmediata del pliego para la adjudicación de la Primera Unidad Funcional de Mariscal López y se avance con el proceso de incorporar 300 buses 0 km al sistema.

“La gente y los pasajeros merecen respeto y el Gobierno debe asumir su responsabilidad. Esa señal no debe ser otro nombramiento, otra reunión ni otro anuncio; debe ser la publicación del llamado a licitación y el inicio efectivo de la transformación del sistema”, concluye el pronunciamiento.