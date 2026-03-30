Fetram arremete contra Cetrapam: “Son despenseros jugando a los colectivos”

La Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram) lanzó duras críticas contra los empresarios nucleados en la Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam). Según el gremio, las condiciones para levantar el paro ya estaban dadas el sábado, pero la negociación se trabó tras el anuncio de multas por la suspensión del servicio.

Rolando Zuccolillo, representante de Fetram, relató que el conflicto se originó por diferencias en la liquidación de la tarifa técnica, pero aseguró que ese punto ya había sido encauzado durante las reuniones con autoridades ese día sábado.

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Explicó que el viceministro planteó una solución que incluía el pago parcial y la continuidad de la revisión técnica de la tarifa, por lo que estaban dadas las condiciones para levantar la medida.

Sin embargo, indicó que la negociación se interrumpió cuando los representantes de Cetrapam fueron informados de que se les aplicarían multas por no haber operado ese día. “Cuando se enteraron de que iban a tener que pagar multas por dejar de trabajar el sábado, se levantaron y se fueron”, señaló.

El dirigente afirmó que la discusión dejó de centrarse en la tarifa técnica y pasó a enfocarse en evitar sanciones. En ese sentido, remarcó que la normativa vigente establece sanciones para quienes suspendan el servicio, en el marco de la nueva ley vigente desde este año.

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Críticas a la capacidad operativa de empresas

Zuccolillo, en este contesto, cuestionó la capacidad de varias empresas de Cetrapam para seguir operando en el sistema de transporte público. Señaló que todos los años, en el mes de marzo, los empresarios de esa asociación van al paro.

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“La mayoría de las empresas no tiene condiciones para seguir trabajando y ya deberían colgar sus botines e irse a su casa. No tienen flota, no tienen sistema de gestión. Sus empresarios no son empresarios de verdad, son despenseros jugando a los colectivos”, enfatizó.

Según dijo, estas prácticas extorsivas del gremio se repiten desde hace décadas y afectan directamente a los usuarios. “Hace 30 años que le tienen así a la población”, expresó.

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Fetram no se adhirió al paro y Gobierno reconoció deuda

Zuccolillo destacó que las empresas asociadas a Fetram no acompañaron la medida de fuerza y continuaron operando. “Nosotros nunca fuimos al paro en diez años”, afirmó.

Actualmente, el gremio agrupa a cinco empresas y asegura tener entre el 35% y el 40% del servicio en el área metropolitana. “Pero en capacidad de gestión tenemos mucho más que ellos (Cetrapam)”, desafió.

El representante también señaló que el Estado mantiene una deuda correspondiente a dos meses de subsidio (febrero y marzo), y reconoció que el negocio del transporte es complejo. “Es un negocio durísimo. Yo todavía no terminé de recuperar todas las pérdidas acumuladas”, admitió.

En ese sentido, planteó la necesidad de una transformación estructural del sistema, incluyendo la incorporación de nuevas flotas y operadores.

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Inversores interesados

El empresario indicó que existe interés de inversores internacionales y mencionó la posibilidad de incorporar buses eléctricos mediante financiamiento externo.

“Tenemos que empezar a ponernos serios y traer una flota nueva que esté al servicio del sistema (...) Estamos entre un sistema que está muriendo y uno que no termina de nacer”, señaló en otro momento.

Reveló que recientemente recorrió Chile, China y España, “reclutando operadores para que vengan a hacer ofertas” y los empresarios le confirmaron que tenían serias intensiones de operar en Paraguay.

“Tenemos muchas virtudes, tenemos gente buena, electricidad barata”, citó respecto al motivo del interés extranjero.