El nuevo titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Hugo Vera, cortó una entrevista en vivo luego de ser consultado sobre el precio del pasaje del transporte público. El exintegrante panelista de TV no pudo precisar cuánto abona el usuario ni responder qué porcentaje de la tarifa corresponde al subsidio estatal.

Durante la entrevista en la 1080 AM, Vera fue consultado inicialmente sobre el porcentaje del pasaje que es subsidiado, pero no pudo responder. Ante la falta de respuesta, el periodista le preguntó cuánto cuesta el pasaje que paga el usuario.

Tras una pausa de varios segundos, el viceministro respondió: “Todos los datos que vos quieras tenemos que analizar. ¿Qué es lo que estás pretendiendo, tomarme un examen o dejarme en ridículo?”, dijo.

Insistido sobre cuánto es el precio del pasaje, respondió de forma evasiva: “Voy a ver todos los costos que tenemos”. Luego de una nueva insistencia, cortó la llamada.

Lea más: Alliana nombra a Hugo Vera Ojeda como nuevo viceministro de Transporte

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hugo Vera se refirió a las críticas sobre Ueno Bank

En otro momento de la entrevista, el nuevo viceministro negó haber descartado presuntas irregularidades vinculadas a Ueno Bank.

“Si me escuchaste hablar de Ueno Bank, no recuerdo. Traeme en algún momento que haya dicho que se le dé fondos públicos o que Ueno es lo mejor que hay o que me hayan pagado un sueldo”, dijo.

No obstante, remarcó que hubo “terroristas financieros” en torno a Ueno. “No podés negar que hubo gente que atacó el sistema. Si ves el vídeo que está corriendo, yo estaba hablando de que todos vamos a perder si atacan el sistema”, dijo.

Lea más: De la Tv al VMT: nuevo viceministro de transporte justifica su designación

¿Cuánto cuesta el pasaje del transporte público?

Las planillas del Viceministerio de Transporte (VMT), dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), muestran que la Tarifa Técnica del Pasaje (TTP) del servicio diferencial, con aire acondicionado, llegó a G. 6.669 por pasajero en mayo de 2026, mientras que la del servicio convencional alcanzó G. 5.189.

El costo real del pasaje en el transporte público del Área Metropolitana de Asunción llegó a G. 6.669 en mayo de 2026, según los registros oficiales del MOPC. Sin embargo, los usuarios siguen pagando G. 3.400 por el servicio diferencial y G. 2.300 por el convencional.

La diferencia entre la tarifa técnica y el precio que abona el pasajero es cubierta parcialmente por el Estado mediante subsidios, en un escenario de aumento de los costos operativos y del precio por kilómetro recorrido.