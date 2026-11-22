El presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), Ing. Raúl Constantino, explicó que las variaciones cambiarias representan una preocupación para las empresas del sector, debido a que los emprendimientos requieren una planificación financiera de varios años.

“La caída del dólar se ha convertido en uno de los principales factores de preocupación para nuestra industria. No cuestionamos que el tipo de cambio responda a las condiciones del mercado; lo que preocupa es la magnitud y velocidad de las variaciones, porque nuestros proyectos requieren planificación financiera de varios años. Sin previsibilidad las inversiones se frenan”, expresó.

Las declaraciones se dan en un contexto en el que la moneda estadounidense, después de varios meses de descenso, registró un repunte durante las primeras semanas de noviembre, en medio de la incertidumbre financiera generada por la reciente crisis de Ueno Bank. Según datos del Banco Central del Paraguay (BCP), el dólar referencial pasó de G. 5.694,47 el 9 de octubre a G. 6.310,30 al cierre del 19 de noviembre.

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El impacto del dólar en los proyectos inmobiliarios

Las variaciones del tipo de cambio tienen una incidencia directa en la estructura financiera de los emprendimientos inmobiliarios. Constantino explicó que una parte importante de las ventas se realiza en dólares, mientras que entre el 75% y el 80% de los costos se genera en guaraníes. Por lo tanto, cuando la moneda estadounidense pierde valor, los costos medidos en dólares aumentan y reducen los márgenes de rentabilidad.

El titular de Capadei señaló que el sector ya observa postergaciones de decisiones de inversión y casos en los que debe reconsiderarse la viabilidad de algunos emprendimientos. No obstante, aclaró que el gremio todavía no cuenta con un relevamiento consolidado que permita determinar cuántos proyectos están afectados.

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Para reactivar las inversiones, consideró fundamentales la previsibilidad cambiaria, las condiciones adecuadas de financiamiento y la estabilidad regulatoria.

“Cuando un proyecto se posterga, no pierde solamente el desarrollador. También se resienten la generación de empleo, la actividad de proveedores, la inversión privada y la recaudación tributaria”, sostuvo.

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Un mercado más competitivo y una demanda habitacional insatisfecha

Más allá de las condiciones cambiarias, Constantino destacó el dinamismo que experimentó el sector inmobiliario paraguayo en los últimos años, especialmente en el desarrollo de emprendimientos residenciales. Sin embargo, aclaró que el crecimiento de la oferta no significa necesariamente que las ventas aumenten al mismo ritmo.

El mercado se ha vuelto más competitivo y los compradores e inversionistas son cada vez más selectivos. Entre los factores que priorizan figuran la ubicación, la calidad constructiva, la trayectoria del desarrollador, el precio y la rentabilidad esperada.

“Desde Capadei sostenemos que el verdadero indicador de fortaleza del mercado no es solamente cuántos edificios se construyen, sino cuántas unidades se comercializan, se ocupan y generan valor económico sostenible”, afirmó.

En determinadas zonas de Asunción y del área metropolitana, el gremio identifica una concentración de desarrollos residenciales destinados principalmente a inversión y alquiler. Esta situación incrementa la competencia y obliga a analizar las posibilidades reales de ocupación de las unidades.

Al mismo tiempo, persiste una importante demanda habitacional insatisfecha, especialmente entre las familias que no cuentan con condiciones de financiamiento para acceder a una vivienda.

En ese escenario, Capadei identifica oportunidades en proyectos orientados a la vivienda propia, segmentos de precios accesibles para la clase media y nuevos polos urbanos que dispongan de infraestructura y servicios adecuados.

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Mayor prudencia en las inversiones para 2027

De cara a 2027, Capadei mantiene una perspectiva favorable sobre el potencial del mercado inmobiliario paraguayo, aunque anticipa mayor prudencia en las decisiones de inversión.

La inversión extranjera continúa siendo un componente importante para el sector. Sin embargo, Constantino señaló que los inversionistas están adoptando criterios de evaluación más rigurosos, con mayor atención a la rentabilidad, la ocupación, los costos de mantenimiento y la seguridad jurídica de los proyectos.

A estos factores se suma la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones económicas y financieras, especialmente después de los acontecimientos recientes que afectaron al sistema financiero paraguayo.

“La crisis de una entidad financiera no debe confundirse automáticamente con una crisis generalizada de todo el sistema. Pero tampoco podemos minimizar sus consecuencias sobre los ahorristas, los inversionistas y la percepción de seguridad jurídica del país”, manifestó.

Para sostener el desarrollo inmobiliario durante el próximo año, el gremio identifica cinco condiciones fundamentales: estabilidad y previsibilidad macroeconómica, mayor acceso al financiamiento hipotecario, fortalecimiento de la seguridad jurídica, infraestructura urbana adecuada y confianza en las instituciones financieras.

“Desde Capadei creemos que 2027 puede ser un año de nuevas oportunidades, pero también de mayor selectividad. Los proyectos mejor concebidos, financieramente sólidos y orientados a necesidades concretas estarán en mejores condiciones de desarrollarse”, expresó Constantino.

El presidente del gremio concluyó que Paraguay conserva condiciones para continuar atrayendo inversiones, pero advirtió que el desarrollo del mercado requiere una mirada de largo plazo.

“Paraguay tiene condiciones para seguir creciendo, pero el desarrollo inmobiliario necesita algo más que capital y nuevos proyectos: necesita previsibilidad, seguridad jurídica, financiamiento e infraestructura. El desafío ya no es solamente construir más, sino construir mejor y responder a la demanda real del mercado”.