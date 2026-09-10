Baja del dólar también desafía al sector inmobiliario, reporta Capadei

El mercado inmobiliario paraguayo mantiene en 2026 la expansión de los últimos años, aunque comienza a transitar una etapa diferente, indicó el presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), Ing. Raúl Constantino. Según explicó, este crecimiento demuestra que existe una demanda real y que el mercado se está profesionalizando.

“El dinamismo del sector no puede atribuirse únicamente a quienes adquieren propiedades como inversión, ya que también responde a la demanda de viviendas propias y de inmuebles destinados al alquiler”, afirmó.

Lea más: Falta de inversión urbana frena el crecimiento inmobiliario, advierte Capadei

Como señal de esa evolución, indicó que el crédito destinado a la vivienda alcanzó al cierre de 2025 un nivel récord, equivalente al 2,93% del producto interno bruto (PIB). Sobre un PIB estimado en US$ 50.000 millones, eso representa unos US$ 1.500 millones.

Los factores que influyen en el desarrollo inmobiliario

Sin embargo, según lo explicado, el sector podría crecer aún más si lo acompañan la infraestructura urbana y otros factores.

“Nuestro país todavía tiene un enorme déficit habitacional y, por lo tanto, tenemos mucho espacio para crecer. El desafío es que ese crecimiento sea ordenado y acompañado por infraestructura y planificación urbana”, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido, Constantino advirtió que el crecimiento inmobiliario debe estar acompañado por infraestructura, financiamiento, seguridad jurídica, mejores servicios públicos, menos burocracia y mayor previsibilidad.

Lea más: Más allá de la casa propia, esta es la hoja de ruta de expertos para construir ciudad

El presidente de Capadei reconoció que el Gobierno realiza inversiones importantes en rutas, puentes y otras grandes obras. No obstante, señaló que la expansión inmobiliaria también requiere una mayor inversión pública dentro de las ciudades: acceso al agua potable, alcantarillado sanitario, el desagüe pluvial, las calles y los accesos, la provisión de electricidad, el transporte público y los espacios públicos.

¿Cómo impacta la baja del dólar?

A todas estas limitaciones históricas de infraestructura, actualmente se suma el efecto de la caída del dólar sobre las empresas desarrolladoras, indicó Constantino.

Explicó que una parte importante de las ventas inmobiliarias continúa fijándose en dólares, mientras que entre el 75% y el 80% de los costos de los desarrolladores están en guaraníes. Cuando baja la cotización de la moneda estadounidense, los ingresos en dólares pierden capacidad para cubrir los gastos que se mantienen en la moneda local, refirió.

Lea más: Dólar en Paraguay: Por qué cambió la dinámica del tipo de cambio, según economistas

Este descalce reduce los márgenes de las empresas y las obliga a revisar permanentemente sus estructuras de costos y los precios de los nuevos proyectos, advirtió el ingeniero.

“No significa que el inmueble se haya encarecido artificialmente. Significa que cambió la relación entre la moneda en la que tenemos nuestros costos y aquella en la que tradicionalmente se comercializan los inmuebles”, puntualizó