El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, llega mañana, martes, a Asunción para mantener un encuentro con el canciller Rubén Ramírez Lezcano. Ambos revisarán los principales puntos de la agenda entre los dos países, con la Entidad Binacional Itaipú como uno de los temas centrales, según informó este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país.

En la preparación de la visita, Ramírez Lezcano mantuvo hoy una reunión de coordinación con el embajador brasileño en Asunción, José Antonio Marcondes de Carvalho. El comunicado oficial no detalla qué puntos concretos de Itaipú se tratarán ni si habrá una declaración conjunta al término del encuentro.

El tema de fondo es conocido. El acuerdo vigente sobre la tarifa de Itaipú vence el 31 de diciembre de 2026 y, hasta ahora, no hay un valor definido para 2027.

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Una tarifa que vence en 39 días

Hoy rige una tarifa de US$ 19,28 por kW/mes, que se aplica a los años 2024, 2025 y 2026. Fue anunciada en mayo de 2024 por el entonces presidente Santiago Peña, con la promesa de US$ 1.250 millones anuales para Paraguay. Antes de ese acuerdo, el valor era de US$ 16,71.

El mismo acuerdo establece que, pasado 2026, la tarifa solo debe reflejar el costo estricto de operación de la hidroeléctrica. Dicho de otro modo, desaparece el margen que hoy sostiene buena parte de los ingresos paraguayos por la binacional enmarcados en los “fondos socioambientales”. En agosto, especialistas ya advirtieron de un posible “apagón financiero” desde 2027.

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Del lado brasileño, el director general Enio Verri apunta a un valor de entre US$ 10 y US$ 12 por kW/mes desde 2027. Según Verri, el presidente Lula da Silva pidió bajarla “lo máximo posible”. En setiembre, el entonces director general paraguayo, Justo Zacarías, había dicho que Paraguay buscaba una tarifa “un poco elevada” y desestimó los rumores de US$ 15 o US$ 10.

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Alliana, rumbo a Brasil

El canciller Ramírez Lezcano ya había adelantado, en una conferencia de prensa el 18 de noviembre, que acordó con su par brasileño cerrar la definición de la tarifa antes de fin de año. Según explicó, el objetivo es que ambos países cuenten con un presupuesto para 2027 y con previsibilidad.

La negociación técnica está coordinada por el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, y por el ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira de Oliveira. Luego, la propuesta pasa a las altas partes: el presidente paraguayo Pedro Alliana y Lula.

Alliana, que asumió el 6 de noviembre, haría su primer viaje oficial a Brasil, probablemente a Brasilia, por invitación del mandatario brasileño. Según el canciller, sería una visita breve, y probablemente mañana se sepa cual será la fecha de dicho encuentro.

Aparte de la tarifa, el Anexo C del Tratado, que fija las bases financieras y de prestación del servicio eléctrico, se negociará durante 2027. Su plazo ya se corrió tres veces: primero se hablaba de diciembre de 2024, luego de 2025 y después de 2026.

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El canciller, ahora consejero

La visita de Vieira se da el mismo día en que Ramírez Lezcano asumió como consejero de Itaipú. El Decreto 7243/2026, firmado por Alliana, designó en el Consejo de Administración de la margen derecha al canciller, a Riquelme, al ministro jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros Barreto, y al expresidente Nicanor Duarte Frutos. La toma de posesión se realizó en la sede de la binacional en Asunción.

Con voz y voto en el Consejo, el canciller deja vacante el cargo de representante del Ministerio de Relaciones Exteriores ante Itaipú, función que él mismo ejercía desde el inicio del gobierno de Peña. Itaipú ni el Poder Ejecutivo informan quién lo reemplazará, cuándo se hará la designación ni por qué cambió el esquema.

Cada consejero percibe actualmente G. 124.671.635 mensuales, según las declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas este año. El decreto aclara que quienes integran el Consejo no pueden cobrar sueldo ni dietas del Gabinete Civil ni de sus ministerios.