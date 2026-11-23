Los nuevos consejeros de la margen derecha de Itaipú tomaron posesión este lunes 23 de noviembre en la sede de Itaipú Binacional en Asunción. Fueron designados por el Decreto 7243/2026, firmado por el presidente Pedro Alliana, e integran el Consejo el ministro de Industria y Comercio, Marco Nicolás Riquelme Boettner; el ministro jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros Barreto; el canciller Rubén Ramírez Lezcano; y el expresidente Nicanor Duarte Frutos. Con la designación del canciller queda vacante el cargo de representante del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) ante la binacional.

En representación del Poder Ejecutivo, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Juan Carlos Baruja, puso en funciones a los nuevos consejeros. Les extendió su saludo, junto con el de los directores recientemente incorporados, y dijo que se trata del inicio de una nueva etapa institucional. También les deseó éxito en una labor que, según señaló, tiene peso para el país.

Por la binacional habló el director general paraguayo interino, Hugo Zárate, a quien le tocó dar la bienvenida. Pidió enfrentar con responsabilidad y compromiso el momento que atraviesa el Paraguay, que a su criterio exige medidas acordes a las circunstancias. Aseguró que los directores están dispuestos a trabajar en armonía, con patriotismo, transparencia, esfuerzo y honestidad, que es lo que, según contó, pidió el presidente Alliana.

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Un solo sueldo, el de consejero

El decreto incluye una cláusula que apunta directo al bolsillo. Los funcionarios designados para el Consejo por la margen derecha percibirán como único y exclusivo sueldo el de consejeros, sin poder cobrar sueldo ni dieta del Gabinete Civil ni de sus ministerios. La disposición debe comunicarse a las entidades correspondientes para que sus organismos competentes tomen los recaudos administrativos necesarios y esos fondos puedan ser reasignados.

¿De cuánto es ese sueldo? Según las declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios y empleados públicos presentadas este año por los consejeros, la remuneración actualmente asciende a G. 124.671.635.

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Desde Itaipú aclararon que las nominaciones se enmarcan en el artículo 238, numeral 1, de la Constitución Nacional y en el Tratado de creación de Itaipú, aprobado por la Ley 389/1973.

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Cancillería, sin representante en Itaipú

El Decreto 7243/2026 es el que genera el hueco. Al nombrar a Ramírez Lezcano como miembro del Consejo de Administración, con voz y voto, el cargo de representante del MRE ante Itaipú quedó sin titular.

Los comunicados de la entidad no indican quién ocupará ese lugar ni cuándo se designará al reemplazante, ni tampoco por qué se da este cambio en las funciones del canciller, que desde el inicio del gobierno de Santiago Peña estuvo como representante del MRE ante Itaipú.

Tanto el Directorio Ejecutivo como el Consejo de Administración tienen sus atribuciones fijadas en el Anexo A del Tratado y en el Reglamento Interno que rige su funcionamiento.

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Relevo en el Directorio Ejecutivo

Este mismo lunes se concretó otro cambio. El ingeniero Luis Guillermo Vellacich Mas asumió como director técnico interino, designado por el Decreto 7244/2026, en reemplazo de Hugo Zárate, quien pasó a ser director general paraguayo. El nombramiento es ad referendum del acuerdo de la Cámara de Senadores, según el artículo 224, numeral 7, de la Constitución.

Tras firmar el acta, Vellacich agradeció la confianza de Alliana, la de Zárate y el apoyo del directorio actual. “Asumo este desafío con una carrera de 17 años en la Dirección Técnica de la Entidad y pretendo hacer exactamente lo que veníamos haciendo hasta ahora: trabajar con disciplina, con humildad, y con una entrega total a la Binacional, con patriotismo y honestidad”, dijo.

Zárate, por su parte, admitió tener sentimientos encontrados, ya que se formó en esa dirección. Destacó el programa de capacitación que se gestó allí para acelerar el traspaso de conocimiento de nivel senior a los más nuevos y le pidió a su sucesor que continúe con esa línea de trabajo, con miras a la mejora continua.

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Un ingeniero de la casa

Vellacich es ingeniero civil (UNA, 1998) y especialista en seguridad de presas por la Universidade Federal da Bahia (2015). Ingresó a Itaipú en febrero de 2010 por concurso de méritos y aptitudes. Fue coordinador de la supervisión de obras civiles del sistema de 500 kV (2011-2014) y gerente de la División de Obras Civiles (2014-2020). En los últimos tiempos era superintendente de Obras y coordinaba el grupo de trabajo con el Ministerio de Salud para el nuevo Hospital Nacional de Itauguá. Hoy ejerce, además, la vicepresidencia para las Américas de la Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD).

El otro cambio había ocurrido unos días antes. El jueves 19 de noviembre asumió Jaime David Céspedes Torrez como director de Administración interino, designado por el Decreto 7241/2026 en lugar de Justino Óscar Abrahán Caballero. Igual que en el caso de Vellacich, su nombramiento queda sujeto al acuerdo del Senado.

Céspedes aseguró que su prioridad será fortalecer la capacidad de respuesta de la institución. “Asumo esta responsabilidad con un profundo compromiso y con la convicción de que la administración debe ser, ante todo, un soporte efectivo para el cumplimiento de los grandes objetivos de la Entidad”, expresó.

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Un abogado en Administración

El nuevo director dijo que apuntará a optimizar los procesos administrativos, mejorar la articulación entre las dependencias y usar los recursos con eficiencia. “El desafío es potenciar esas fortalezas, generar condiciones que faciliten el trabajo y consolidar una dinámica de gestión basada en la coordinación, el diálogo y la búsqueda permanente de soluciones”, sostuvo. También se comprometió a acompañar los lineamientos de la Dirección General Paraguaya y los objetivos del Gobierno.

Céspedes es abogado (UNE, 2004), magíster en Planificación y Conducción Estratégica Nacional por el IAEE y tiene dos doctorados, uno en Derecho Público y otro en Defensa, Desarrollo y Seguridad Estratégica Nacional. En Itaipú fue defensor general adjunto (2023), jefe auditor interino de la Dirección General Paraguaya y asesor de Compliance (2022). Venía desempeñándose como superintendente de Gestión Ambiental desde 2025.