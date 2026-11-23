Colonos de Guajayvi y Yrybucuá piden que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realice una urgente intervención para rehabilitar el camino, que desde el domingo se encuentra clausurado. Centenares de familias quedaron completamente aisladas.

Los lugareños no pueden trasladar su producción agrícola a los centros de comercialización, por lo que urgen una solución al problema del camino.

Explicaron que quedaron incomunicados debido al deslizamiento de las alcantarillas ubicadas en la zona conocida como “Óga Lata”, en el tramo que conecta la colonia Vy’a Renda con Primavera Real.

José Varela, poblador y docente de una de las instituciones educativas de Primavera Real, refirió que no es la primera vez que tropiezan con este tipo de inconvenientes, debido a que la citada vía no cuenta con pavimento de ninguna clase y tiene una extensión de aproximadamente 25 kilómetros.

Proyecto de asfaltado

Varela mencionó que desde hace más de 10 años vienen gestionando con el MOPC el asfaltado de este tramo de unos 25 km, con el propósito de contar con un camino de todo tiempo que solucione el eterno problema del mal estado de la calle. Este es uno de los principales obstáculos que impide el desarrollo de las familias asentadas a lo largo de las poblaciones, subrayó.

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“Es sumamente complicado para nosotros vivir en estas condiciones, teniendo en cuenta que la gente no tiene la forma de salir adelante si el camino no está en buenas condiciones, por lo que la única salida de este camino de tierra es el asfaltado”, agregó el docente.

MOPC depende del clima

El jefe regional del Distrito Nº 2 del MOPC, Ing. Juan Cabral, explicó que todo depende del comportamiento climático para que las maquinarias viales puedan ser trasladadas a la zona, como también a los otros puntos del departamento de San Pedro donde hay pedido de asistencia a la institución.