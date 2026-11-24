La Capital de la Fruta, la Miel y Cuna de la Inmigración Japonesa en Paraguay, ubicada en el departamento de Paraguarí, a 132 kilómetros de Asunción, se prepara para la XVI edición de la Expo Frutas.

El evento fue declarado de interés turístico nacional por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), según la Resolución Nº 444/2026.

Para la feria, los productores se preparan para participar con una variedad de productos frutícolas de alta calidad, que estarán disponibles para las fiestas de fin de año.

El evento se llevará a cabo el 19 y 20 de diciembre en la Asociación Cultural Paraguayo Japonesa y en la plaza Kunito Miyasaka de este distrito.

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La feria tiene como objetivo promover la producción local, dar a conocer la belleza de la comunidad y mostrar la riqueza de la cultura japonesa en Paraguay.

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Suman la gastronomía japonesa y la paraguaya

El intendente y coordinador del proyecto, Mario Melgarejo (ANR), recordó que en 2010, durante su administración, se inició una feria en la plaza 14 de Mayo. Para apoyar a los productores, la actividad fue elevada a Expo Frutas, que este año cumple su XVI edición, con la participación de organizaciones productivas, del rubro gastronómico y emprendedores de diferentes áreas.

Explicó que se espera la presencia de unos 50 expositores, quienes ofrecerán frutas de la temporada, gastronomía paraguayo-japonesa, productos artesanales, postres, jugos y plantas ornamentales.

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Los productores de miel, por su parte, ofrecerán sus productos en diferentes presentaciones y a precios accesibles. Habrá uvas blancas y rosadas, además de sandías, melones, ciruelas, duraznos y otros productos que caracterizan a la zona.

Reserva de stands

Durante la Expo Frutas se realizará un festival artístico frente a la Municipalidad local. Para el efecto, están ultimando los contratos con los artistas que participarán en el evento.

Los interesados en participar en la feria tienen tiempo para reservar su espacio, con precios desde G. 500.000, que incluyen toldo, mesa, sillas y agua. Para más información, pueden llamar al 0981 394 477.