Durante una conferencia realizada este viernes, el presidente Pedro Alliana anunció que, desde hoy, el precio del gas licuado de petróleo ‘Ñande Gas’ que comercializa la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) se reduce en 600 guaraníes por kilogramo.

Así, el precio por kilo del gas de Petropar pasa de ser 7.374 guaraníes a 6.734 guaraníes.

“Cada garrada de 10 kilos costará 6.000 guaraníes menos”, dijo el presidente Alliana.

Sin entrar en más detalles, el mandatario afirmó que la disminución del precio es posible gracias a “una baja en el precio internacional y la diferencia en el tipo de cambio”.

“Otras reducciones” serían anunciadas la próxima semana

El presidente Alliana agregó que la reducción del precio del gas de Petropar es “una medida para alivianar el costo de vida” en Paraguay y afirmó que “no va a ser la última”.

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Declaró que su Gobierno está “trabajando en otras reducciones” y que estas podrían ser anunciadas “el lunes o el martes” próximos.

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La reducción del precio del gas de Petropar llega semanas luego de que la petrolera estatal anunciara también disminuciones de 300 guaraníes por litro en los precios de sus naftas y su diésel común.

Paraguay registró numerosos aumentos de los precios de combustibles durante este año a consecuencia de los incrementos en los precios internacionales del petróleo derivados del conflicto en Oriente Medio que comenzó en febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.