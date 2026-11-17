La baja de precios de los combustibles ya se extendió a prácticamente todo el mercado paraguayo. Los principales emblemas privados ajustaron sus pizarras y acompañaron la reducción de G. 300 por litro aplicada por Petróleos Paraguayos (Petropar) desde la semana pasada.

Entre las empresas que actualizaron sus precios figuran Copetrol, Shell, Petrobras, Puma, Petromax, Petrosur, Petrochaco y Enex, según pudo constatar ABC en un recorrido por estaciones de servicio. Los reajustes comenzaron durante el fin de semana y se extendieron hasta ayer lunes y hoy martes, cuando prácticamente todos los emblemas ya tenían sus nuevas tarifas en las pizarras.

El ajuste se produjo luego de que el Gobierno dispusiera una reducción temporal de la base imponible del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para el gasoil común y de que Petropar anunciara una rebaja de G. 300 por litro, tanto en el diésel común como en las naftas.

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Las distribuidoras privadas también trasladaron los descuentos a las distintas variedades de naftas, cuyos precios quedaron en varios casos al mismo nivel que los de la petrolera estatal.

Aunque el beneficio tributario alcanza exclusivamente al diésel común o Tipo III, los ajustes también llegaron a las naftas, un segmento en el que las empresas privadas compiten directamente con Petropar.

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La rebaja del ISC

El Decreto Nº 7.229, firmado el 13 de noviembre de 2026, redujo de G. 3.777,78 a G. 1.888,89 por litro la base imponible sobre la cual se calcula el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para el gasoil común. La tasa del impuesto se mantiene en 18%, pero al aplicarse sobre una base menor, el monto del tributo disminuye de G. 680 a G. 340 por cada litro comercializado.

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La disposición tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. El Gobierno justificó la medida por el incremento de los precios internacionales del petróleo y el impacto del gasoil en los costos del transporte, la producción agrícola y el movimiento de mercaderías.

La modificación tributaria no alcanza a las naftas ni al gasoil prémium. Sin embargo, las distribuidoras también ajustaron los precios de estos productos, ampliando el alcance de las rebajas en los surtidores.

¿Cuánto cuestan ahora los combustibles?

El relevamiento de precios de los principales servicentros muestra que los precios más reiterados para la nafta intermedia (93 octanos) se ubican en G. 7.190 por litro.

En el caso de la nafta súper (97 octanos), los valores más frecuentes son G. 8.690 y G. 8.890, aunque existen emblemas que mantienen precios superiores. La nafta común se encuentra mayoritariamente entre G. 6.690 y G. 6.990 por litro.

En cuanto al gasoil común o diésel Tipo III, los precios más reiterados se ubican entre G. 8.940 y G. 8.990 por litro, pero la mayoría lo comercializan a G. 8.985, que es el precio de Petropar.

El gasoil prémium o Tipo I registra valores que rondan los G. 11.490 por litro, aunque también se encuentran precios de G. 11.390 y G. 11.395.

De esta manera, la baja de precios ya alcanzó a todo el mercado, con precios que en varios productos quedaron equiparados entre la petrolera estatal y sus competidores privados.