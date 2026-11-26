En una rueda de prensa conjunta en Palacio de López, los cancilleres de Paraguay, Rubén Ramírez y de Argentina, Pablo Quirno, dieron este jueves detalles de la visita oficial del mandatario argentino, Javier Milei a su homólogo Pedro Alliana, a 21 días de la crisis desatada por la caída de Ueno Bank,

Ramírez Lezcano valoró que su par argentino, en su calidad de exsecretario de Economía y actual canciller, Pablo Quirno, puso de inmediato a disposición los recursos técnicos de su país para asistir en la recuperación patrimonial tras el colapso de Ueno, intervenido por el Banco Central del Paraguay, tras una grave situación de liquidez y préstamos millonarios a empresas vinculadas.

“Nos ha ofrecido inmediatamente la colaboración, la cooperación para encontrar soluciones económicas a la crisis que se produjo derivado de la resolución del banco ueno y ha enviado inmediatamente al presidente del Banco Central de la República Argentina a colaborar con nuestras autoridades, tanto del Banco Central como las autoridades económicas, para encontrar fórmulas de solución de la recuperación de los activos de esta institución financiera”, expresó el canciller nacional.

Por su parte, Pablo Quirno manifestó el compromiso de la administración de Javier Milei con el gobierno de Alliana, quien asumió el Ejecutivo el pasado 6 de noviembre, tras la crisis institucional provocada por la caída de Ueno Bank y la destitución del entonces presidente Santiago Peña, en un juicio político del Congreso por su vinculación en la debacle de la entidad financiera del Grupo Vázquez.

Peña fue el único aliado de Milei en el Mercosur. Tenían la misma sintonía, ambos alineados al presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump. El otro exponente y cercano a ambos fue el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Ueno: Fiscalía detecta uso del sistema financiero de EE.UU. y no se descartan extradiciones

Actualmente Peña está imputado por lavado de dinero, asociación criminal, lesión de confianza, administración en provecho propio y cohecho pasivo (coima). El exmandatario guarda reclusión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue

Quirno subrayó que el contacto entre ambas naciones fue inmediato desde el inicio de la contingencia y valoró la respuesta institucional del país vecino.

Lea más: Carlos Pereira propuso al IPS capitalizar a través de Ueno y tenía CDA de G. 340 millones

“Estuvimos hablando con las autoridades de Paraguay desde el primer momento, ofrecimos también cualquier tipo de ayuda que puedan llegar a tener de parte nuestra. Hemos puesto en contacto nuestros diferentes equipos económicos y financieros también para ponernos a disposición en lo que necesiten, para justamente poder seguir transitando esta situación de la mejor manera posible”, afirmó el canciller argentino.

Fondos de Ueno en Argentina

Este jueves, el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales de Paraguay, Manuel Doldán, reveló ABC AM 730 que se encontraron “algunos fondos” de Ueno bank en Argentina, por lo que han remitido a las autoridades de ese país “pedidos de inmovilizaciones cautelares de activos” y de bienes relacionados con la entidad.

“Estamos pidiendo la identificación de cuentas bancarias, financieras, documentos societarios, contables, patrimoniales, que nos permitirán también saber cómo se manejaban los ecosistemas financieros allá”, detalló Doldán, e indicó que también han enviado un exhorto formal de cooperación a Argentina.

Lea más: Leite acusa a Lovera de ocultar el agujero financiero que dejó el “peñismo” con Ueno Bank

Cancilleres repasaron la amplia agenda bilateral

Los cancilleres Ramírez y Quirno informaron que entre los principales temas abordados por ambas delegaciones se encuentran los proyectos de infraestructura fronteriza, como los puentes Clorinda-Puerto Falcón y Pilar-Puerto Cano, además de las obras vinculadas al Corredor Bioceánico. Asimismo, indicó que durante el encuentro también se habló sobre la Hidrovía Paraguay-Paraná, como parte de los temas de integración y conectividad entre ambos países.

También resaltaron la importancia de la Entidad Binacional Yacyretá, los proyectos hidroeléctricos Corpus Christi e Itatí-Corá y el interés en la integración gasífera reconociendo el potencial del yacimiento Vaca Muerta.

Lea más: IPS explica cobertura de 60 días y opciones para trabajadores del Grupo Vázquez

En materia económica, conversaron sobre el comercio bilateral, que registra un intercambio cercano a los US$ 4.000 millones. Asimismo, acordaron avanzar en la facilitación del tránsito fronterizo y en mecanismos que permitan dinamizar el intercambio comercial.

En cuanto a seguridad, ambos países coincidieron en fortalecer la cooperación en materia de inteligencia y ciberseguridad, con el objetivo de combatir el crimen transnacional organizado, en el marco de una visión hemisférica compartida y de su participación en el Escudo de las Américas, patrocinada por el presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump.

martin.riveros@abc.com.py