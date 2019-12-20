Artes y Espectáculos
20 de diciembre de 2019 - 01:00

Aida Risso presenta su libro de poesías

La escritora Aida Risso lanzará su libro “Dormir a las nueve”, con un acto a realizarse en el patio de Fausto Cultural.
El libro de poesía “Dormir a las nueve”, de la escritora paraguaya Aida Risso, será lanzado hoy, a las 19:30, en el patio de Fausto Cultural (Eligio Ayala 1060 e/ Brasil y Estados Unidos).

La obra fue seleccionada por la editorial independiente Aike Biene ediciones por su “sustancia literaria” y con el fin de visibilizar escrituras contemporáneas de mujeres paraguayas.

El poeta Andrés Ovelar expresó sobre la obra, que “la escritora en escena se deja exceder por una distancia que la funda y, afectada de esta su forma de afección, deviene personaje. Una operación de reajuste. Como quien hila telas, como quien escribe un texto”.

La edición literaria del libro estuvo a cargo de Lía Colombino, con la asistencia de Ovelar.