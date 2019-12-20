Aida Risso presenta su libro de poesías

La obra fue seleccionada por la editorial independiente Aike Biene ediciones por su “sustancia literaria” y con el fin de visibilizar escrituras contemporáneas de mujeres paraguayas.
El poeta Andrés Ovelar expresó sobre la obra, que “la escritora en escena se deja exceder por una distancia que la funda y, afectada de esta su forma de afección, deviene personaje. Una operación de reajuste. Como quien hila telas, como quien escribe un texto”.
La edición literaria del libro estuvo a cargo de Lía Colombino, con la asistencia de Ovelar.