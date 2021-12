Que Marito y Bolsonaro no hablen esta vez de la cría de tiburones

Ante el fracaso del primer encuentro entre el presidente Mario Abdo Benítez con su colega brasileño Jair Bolsonaro, que para los mandatarios fue “un cuarto intermedio”, ahora se viene la reunión de Carmelo Peralta, en el día de hoy. En Foz do Yguazú, Bolsonaro utilizó como excusa la cría de tilapia para ablandar a su par paraguayo, de manera a llegar a un acuerdo sobre la tarifa de Itaipú 2022, en las puertas de la renegociación del Anexo C. El Paraguay debe estar atento para que esta vez no se firme un proyecto de “cría de tiburones brasileños”, que devore nuevamente la mejor tajada de Itaipú.