El Paraguay está adquiriendo características de un narcoestado

Solo en el primer mes del año se registraron 28 casos de sicariato, casi uno por día. La población ya no está segura en ningún lugar, pues no pocas veces personas inocentes han resultado víctimas colaterales de los ajustes de cuentas entre los delincuentes, como ha ocurrido ahora en San Bernardino. Este lugar de veraneo por excelencia es el favorito de las familias para pasar el caluroso verano. Miles de jóvenes cubren sus calles en alegres bandadas, y era inimaginable que la paz fuera violentamente alterada por integrantes del crimen organizado. Este episodio nos ubica frente a la realidad: el narcotráfico no solo ha inficionado la estructura del Estado, sino que se ha expandido por todo el territorio.