Los ases bajo la manga de Erico Galeano

El 19 de mayo, el presidente electo Santiago Peña (ANR) pidió al diputado y senador electo Erico Galeano (ANR), imputado ese día por lavado de dinero y asociación criminal, que “se ponga a disposición del Ministerio Público y las autoridades judiciales, a fin de deslindar su responsabilidad de los hechos que le atribuyen”. Seguramente, no quería comenzar su gestión gubernativa acompañado de correligionarios de su partido en general, y de su movimiento en particular, tan gravemente sospechados de hechos punibles. Pero Erico lleva haciendo exactamente todo lo contrario a lo que le fuera solicitado. Alguna carta desconocida, un as, tiene en sus manos para desafiar la autoridad del presidente electo.