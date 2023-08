Voto de confianza, pero no carta blanca a Santi Peña

El inicio de un periodo presidencial trae consigo la esperanza de que la mayoría del pueblo haya acertado al elegir a quien dirigirá durante cinco años la administración general del país. Su formación y su trayectoria hacen presumir que a Santiago Peña no le falta idoneidad para ejercer correctamente la primera magistratura de la nación, y que ellas tendrían que permitirle detectar los principales problemas y atacarlos con eficiencia desde el Palacio de López. Es obvio que no todo dependerá de él, razón por la que se aguarda que los colaboradores que haya escogido sean capaces, honestos y diligentes, y que no hayan sido impuestos por un poder detrás del trono.