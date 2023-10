El bochornoso caso de Hernán Rivas denigra al Congreso y a la Justicia

El diputado Raúl Benítez y la senadora Kattya González, ambos del PEN, reclamaron a los miembros del JEM que pidan a su par el senador Hernán Rivas (ANR, cartista) que demuestre la legitimidad de su título de abogado –supuestamente expedido por la filial esteña de la Universidad Sudamericana– y que, en caso de no hacerlo, le exijan abandonar el cuerpo. Los demandantes creen que el título es falso, tras haber solicitado informes de cuatro organismos estatales, entre ellos la Corte Suprema de Justicia. La cuestión es de suma gravedad y requiere ser dilucidada de una vez por todas, por razones penales e institucionales. Hernán Rivas ya había renunciado a la presidencia del JEM. Si se confirmara que, en efecto, no es abogado, ya no podría acogerse a una retirada parcial.