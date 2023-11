Santiago Peña festejó 100 días con trompada cartista a la Constitución

No se esperaba menos, pero tampoco se esperaba tan rápido el atropello cartista y la confirmación irrefutable de quién es el verdadero Presidente de la República del Paraguay: según aparenta, Santiago Peña no lo es. Uno se hubiera imaginado que recién tras el acostumbrado “los primeros cien días” de Gobierno empezarían a sacar las garras y ostentar la verdadera hilacha. Pero no, lo festejaron con una feroz trompada a la Constitución Nacional y con la provocadora revelación de quién es el hombre que hoy manda, auténticamente, en nuestro país. Y lo repetimos, parece que Santiago Peña no es. Se necesitaron apenas cien días para tener la certeza y convicción de QUIÉN es el auténtico Presidente de la República del Paraguay y de que al final de tanto palabrerío, promesas hechas y mentiras que se revelan ahora, ¡NO VAMOS A ESTAR MEJOR!