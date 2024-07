Presidente Santiago Peña debe revelar los “secretos” de Itaipú

El presidente Santiago Peña debe esclarecer y demostrar con evidencias su grave acusación de que el anterior gobierno le hizo perder 1.000 millones de dólares al país mediante actas secretas con Brasil en Itaipú. No lo dijo cualquiera, lo dijo el Presidente de la República del Paraguay, y no lo dijo en cualquier sitio, sino en un acto formal y solemne, nada menos que en su informe anual ante el Congreso de la Nación. Además, Peña también debe aclarar los puntos oscuros que han ido aflorando de su propio acuerdo del 16 de abril y qué compromisos no escritos se han asumido a cambio de obtener una pequeña concesión brasileña en forma de reparto de “fondos sociales”.