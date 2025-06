Los cortes de luz son culpa de Santiago Peña

El que la ANDE deje sin electricidad durante más de doce horas a gran parte de la Capital y el área metropolitana a raíz de una tormenta, aun cuando no haya sido de las más intensas, se podría justificar como un caso de fuerza mayor si fuera un hecho aislado, pero dista de serlo. Todo lo contrario, refleja una crítica situación estructural que tiene que ver no solamente con la desinversión, el atraso tecnológico y la profunda ineficiencia general del monopolio estatal de servicio eléctrico, lo que ya es de por sí sumamente grave, sino con la alarmante ausencia de una clara y conducente política energética nacional, algo que debería ser de máxima prioridad para el Gobierno de Santiago Peña y, evidentemente, no lo es.