Santiago Peña debe someterse a una pericia contable e impositiva

Santiago Peña fue desde muy joven funcionario público y no se le conocían ni gran riqueza personal o familiar ni actividades empresariales altamente lucrativas en el sector privado. En 2009 se acogió a un programa de retiro voluntario y pasó a trabajar para el Fondo Monetario Internacional en Washington, DC, hasta que fue repatriado en agosto de 2012 por Federico Franco para integrar el directorio del Banco Central del Paraguay.

No hay registros de que haya presentado en ese momento una declaración jurada de bienes, como lo exige la ley, pero en 2015, cuando fue nombrado ministro de Hacienda por el presidente Horacio Cartes, declaró un patrimonio neto de 1.007 millones de guaraníes, el cual se había incrementado considerablemente a 1.500 millones dos años después, en 2017, cuando dejó el cargo para dedicarse a su fallida campaña política como precandidato presidencial de la corriente cartista del Partido Colorado.

Como directivo bancario y profesional independiente, para 2023 había incrementado quince veces su patrimonio declarado, sin que hasta hoy esté explicado el origen de su nueva fortuna ni si pagó los correspondientes impuestos. Acumuló 23.000 millones de guaraníes en seis años, lo que, descontando los 1.500 millones que tenía en 2017, implica un promedio de renta neta de alrededor de 600.000 dólares anuales fuera de todo gasto.

En septiembre de 2025 el patrimonio de Peña volvió a aumentar a 24.480 millones de guaraníes, en casi 1.500 millones, es decir, más de 60 millones de guaraníes por mes limpios, muy por encima de su salario como presidente, que es de 38 millones de guaraníes mensuales, incluyendo gastos de representación.

En su primera declaración como mandatario, en 2023, aparece una relación societaria con el Grupo Vázquez, en carácter de accionista de Ueno Holding. En su segunda declaración, en 2025, ya figuran altos supuestos préstamos y operaciones financieras de Peña con Ueno Bank, entidad que, de acuerdo con lo consignado, financió parte de su fastuosa residencia en San Bernardino, otro de los grandes puntos oscuros de los bienes del presidente.

Desde que Peña es presidente, Ueno Bank pasó de tener nula participación a estar en el podio de los máximos captadores de fondos públicos (primer lugar en el Instituto de Previsión Social), con un total de 246 millones de dólares y 3,5 billones de guaraníes a abril de 2026.

También surge una curiosa vinculación con la constructora Gómez Abente, que se encargó de edificar su mansión en condiciones sumamente generosas y pasó a tener multimillonarios contratos con el Estado.

En base a estos y otros indicios y sospechas, ocho senadores y diputados, bajo patrocinio de los abogados Felino Amarilla y Kattya González, en el marco de la denuncia presentada en octubre de 2025 (caso sobres con dinero en Mburuvicha Róga) solicitaron a la Fiscalía la realización de una pericia contable, financiera e impositiva.

Piden al Ministerio Público que ejerza su función constitucional e investigue posibles hechos punibles de acción pública en relación con, entre otros, el incremento exponencial del patrimonio del presidente Peña entre 2017 y 2023; la evolución de participaciones accionarias y activos financieros; la adquisición y valorización de acciones de Ueno Holding Saeca; la adquisición de bonos, CDA e instrumentos financieros; las inconsistencias entre ingresos conocidos y patrimonio declarado; movimientos patrimoniales vinculados a entidades financieras y sociedades con contratación pública.

Solicitan un análisis integral de evolución patrimonial, ingresos, egresos, activos financieros, composición societaria y trazabilidad de fondos; cruzamiento de información bancaria, tributaria, bursátil y societaria; determinación técnica acerca de la existencia o no de correspondencia entre ingresos lícitos acreditados y patrimonio acumulado; análisis de variaciones patrimoniales, valorizaciones extraordinarias y eventuales mecanismos de ocultamiento o simulación.

“¿Vos estás dispuesta a hacer un examen de correspondencia? Porque vos manejás mucha información, podríamos presumir que vos como periodista tenés intereses oscuros y estás recibiendo dinero del crimen organizado para atacar al presidente”, le espetó Peña a la periodista de nuestro diario Mariela Fretes. Todos los ciudadanos tenemos que adecuarnos a la ley, pero él es el primer hombre público de la nación, el que juró ante Dios y la patria cumplir y hacer cumplir la Constitución, y por tanto, es él, más que nadie, el que debe explicarle al país su meteórico enriquecimiento.